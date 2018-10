Fraccionamientos, sin municipalizar

LERDO

Son 27 los que siguen sin ser municipalizados; otros seis ya han sido entregados

En lo que va de la actual administración han sido entregados ya seis fraccionamientos al Ayuntamiento. No obstante, todavía hay constructoras o fraccionadores que no han cumplido con este importante trámite ante el Municipio.

La Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Lerdo es la única área que puede expedir el acta de municipalización de un fraccionamiento luego del trabajo coordinado con otras áreas del Municipio, puesto que varias intervienen para revisar aspectos que tienen que ver con los servicios básicos que recibirán los ciudadanos.

"Ahorita llevo alrededor de seis fraccionamientos que me han entregado en la presente administración, cosa que no se hacía hace más de nueve años", dijo el director de Obras Públicas, Juan José Jiménez Varela.

Actualmente, Lerdo cuenta con 47 fraccionamientos, pero faltan 27 por municipalizar.

Este trámite es importante porque el Ayuntamiento está comprometido a brindar todos los servicios necesarios a los vecinos de los fraccionamientos.

"Mientras no tengan el acta de municipalización, la responsabilidad de brindarlos es del fraccionador. El mantenimiento de áreas verdes, infraestructura básica debe ir a cargo del contratista", explicó el director.

No obstante, el Ayuntamiento no se ha desentendido de brindar la atención en fraccionamientos no entregados, aunque no en todos los aspectos por lo antes expuesto.

"Se les ha dado el servicio, no como a nosotros nos gustaría, pero sí se les brinda", dijo el funcionario.

El acta de municipalización la otorga la Dirección de Obras Públicas, pero ésta se otorga después de los dictámenes que emiten otras áreas a la citada dirección como: Medio Ambiente, Vialidad, Seguridad, Sapal, CFE, y el dictamen final de la propia Dirección de Obras Públicas para determinar que todo está en orden.

El que un fraccionamiento no haya sido entregado afecta a los colonos. En 2016, los habitantes del fraccionamiento Quintas San Isidro III, donde hay gente que ya terminó de pagar su casa y quienes todavía no cuentan con ella físicamente, se manifestaron en la presidencia municipal en la pasada administración.

Ellos pedían que fuera municipalizado el fraccionamiento, pues incluso había casos de maestros jubilados, ya adultos mayores, que vivían en penumbras. Se quejaban porque el constructor Graciano y Asociados nunca les dio la cara.

A la fecha, el constructor sigue sin entregar los fraccionamientos que tiene pendientes en Lerdo.

Deberes

En fraccionamientos que no han sido entregados:

=> El mantenimiento de áreas verdes, infraestructura básica, debe ir a cargo del contratista en fraccionamientos que no han sido municipalizados o entregados.

=> El Ayuntamiento no se ha desentendido de brindar la atención en fraccionamientos no entregados, aunque no en todos los aspectos por lo antes expuesto.

Casas. Según datos oficiales del Ayuntamiento, actualmente Lerdo cuenta con 47 fraccionamientos. Faltan 27 por municipalizar.

