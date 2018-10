Luis Miguel 'enciende' a La Laguna

TORREÓN, COAH.-

Es el palpitar de Luis Miguel, su recuerdo y su delirio; algunas de las tantas razones por las que "El Sol" es y será un ídolo de multitudes.

En medio de la "Luismimanía" que se ha desatado a raíz de su bioserie de Netflix, el artista regresó a la región para ofrecer dos conciertos en la Feria de Torreón. El primero de ellos tuvo lugar anoche.

No hay duda, Luis Miguel Gallego Basteri es un imán que atrae hombres y mujeres de todos estratos sociales y edades diversas. Muchos jóvenes lo conocieron gracias a la serie y eso se vio reflejado entre el público que acudió a la feria.

"Desde que vi el programa de 'Luismi' me hice fan de sus rolas como La incondicional. Antes no lo conocía salvo porque a veces mis papás me platicaban de él. Compré mi boleto el primer día que salieron a la venta", dijo Susana Ambriz, de 20 años y oriunda de Gómez Palacio.

Lo vivido en la feria resulta descomunal: 9,800 personas (Cifra oficial) cantando sus temas y ovacionando cada uno de sus movimientos, un escenario con tres pantallas, un juego de luces impactante, pero sobre todo un Luis Miguel carismático.

La lagunera Priscila Santacruz, bautizada por la prensa como "La novia de Luis Miguel", pues ha asistido a cerca de 70 conciertos y en muchos de ellos ha usado velo y otros accesorios propios de una mujer que va al altar para dar el sí, no podía faltar en el espectáculo vestida tal y como su mote lo indica.

Las puertas de la feria se abrieron a las 19:00 horas. Hombres y mujeres ingresaron poco a poco. Los nervios invadían a muchas féminas. "Ya quiero que salga 'Luismi'", exclamó una mujer ubicada en la zona VIP.

Desde las 21:30 horas, cuando las luces del lugar se apagaron, se desató una avalancha de emociones. Los espectadores disfrutaron desde el momento en que ingresaron los músicos al escenario, gritaron cuando se encendieron las pantallas y se deshicieron en alaridos cuando Luis Miguel irrumpió en el foro muy bronceado y con un traje de color negro y camisa blanca.

Si te vas, del disco Nada es igual, fue la primera canción que "El Sol" entregó a la audiencia. Luego vinieron Tú solo tú y Amor, amor, amor; ésta fue muy coreada.

Unos cuantos suspiros se escucharon en el sitio y cómo no si el cantante había entonado Por debajo de la mesa y No sé tú, ambas melodías de la inspiración del maestro Armando Manzanero.

Tras interpretar Un hombre busca una mujer, Cuestión de piel y Oro de ley, "Luismi" cantó su clásico, Culpable o no, el cual se ha vuelto muy popular entre los chavos, ya que suena bastante en Luis Miguel, la serie.

Durante el tiempo que duró el espectáculo, fue común la imagen de mujeres con ojos pispiretos, quienes atentas escuchaban y coreaban a todo pulmón Fría como el viento, Tengo todo excepto a ti, Entrégate, Hasta que me olvides, No me puedes dejar así, Palabra de honor y La incondicional.

Cuando interpretó Te necesito, "El Sol" pidió a los asistentes que prendieran las lámparas de sus celulares, al hacerlo él se entusiasmó y dijo: "¡Qué bello es Torreón!"

A las 23:00 horas el mariachi apareció. Luis Miguel se escondió por unos minutos para que la luna de octubre lo eclipsara. Enseguida, el cantante volvió.

México por siempre, La fiesta del mariachi, Llamarada, La bikina y Sabes una cosa, fueron algunas de las piezas musicales que entonó al ritmo de tal género.

"Qué bello público esta noche. Muchas gracias por compartir un par de horas conmigo. Gracias, gracias, gracias", exclamó el artista.

Luis Miguel casi se iba no sin antes interpretar Decídete, Los muchachos de hoy, Ahora te puedes marchar, La chica del bikini azul, Isabel y por supuesto su emblemática rola, Cuando calienta el sol. Para el concierto de hoy los organizadores informaron que todavía quedan boletos disponibles en las taquillas de la feria.





"El Sol" iluminó anoche La Laguna. (ERNESTO RAMÍREZ)

