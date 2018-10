'Me gusta ver el terror, no hacerlo'

CIUDAD DE MÉXICO

La actriz Cassandra Ciangherotti platica de su papel en la serie Los Espookys

La actriz Cassandra Ciangherotti se resistió hasta en tres ocasiones al llamado de HBO. La empresa de TV la buscaba para formar parte de Los Espookys, serie de terror en tono de comedia, pero ella ni siquiera acudía al casting.

"Dije que no pues, me gusta ver el terror, pero no hacerlo; a los tres meses me volvieron a buscar y no fui; hasta la tercera, que mi representante me dijo que tenía que hacerlo y ahora digo que fue una gran decisión haber asistido", dice ahora divertida.

Los Espookys es una serie hablada en español que estará ambientada en un México donde todo está bien y un grupo de jóvenes, de los que forma parte Casssandra, quieren hacer cosas raras para salir de la costumbre.

Bernardo Velasco, Julio Torres y Ana Fábrega completan el reparto cuyo trabajo iniciaría en breve.

"Se meten a misiones donde usan el terror para hacer cosas malas, a veces uno no sabe cómo saldrán las cosas juntando estos géneros", indica.

La historia cuenta con la pluma y producción de Fred Armisen y la producción ejecutiva de Lorne Michaels, ambos del añejo Saturday Night Live.

"Con la fama que tiene el país desde los últimos seis años, me pareció muy curioso que la serie hable de que aquí pasan sólo cosas buenas", expresa.

En la vida real a la protagonista de Paradas continuas y Las horas contigo le han pasado cosas de terror, que luego le dan risa.

"Por ejemplo, entro a casa y mi hermana me asusta y me quedo callada (risas); en la serie uno de los personajes tiene pareja fresa y éste no entiende el mundo de los darks, ese sentido del humor me gusta, a veces lo tengo bobo, a veces ácido", apunta.

Ciangherotti inició su carrera en el cine interpretando a un fantasma en el remake de Hasta el viento tiene miedo. Desde entonces ha estado nominada en tres ocasiones al Ariel que entrega la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

En la próxima edición del Festival de Cine de Morelia se presentará Las niñas bien, donde actúan Johanna Murillo, Ilse Salas y Paulina Gaitán.





