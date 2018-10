Aumentan dudas en caso de Khashoggi

ANKARA, TURQUÍA

Equipo saudita llega a Turquía para abordar desaparición de periodista

Una delegación de Arabia Saudita llegó a Turquía ayer para abordar con autoridades turcas la desaparición del periodista saudita Jamal Khashoggi, en medio de la creciente presión global sobre Riad para que aclare su destino, pues la última vez se le vio entrando al consulado del reino en Estambul.

El equipo saudita aterrizó ayer en el aeropuerto internacional de Ankara, capital turca, y se espera que se reúna con las autoridades durante el fin de semana, informó la agencia estatal Anadolu.

El arribo de la misión de Riad se produjo horas después de que el asesor presidencial de Turquía, Ibrahim Kalin, informó que a petición del reino se formará un equipo conjunto turco-saudita para investigar la desaparición del periodista en todos sus aspectos.

Khashoggi, colaborador del periódico The Whasington Post y fuerte crítico de la corona saudita, se encuentra desaparecido desde el pasado 2 de octubre cuando acudió al consulado de Arabia Saudita en la ciudad turca de Estambul a realizar unos trámites administrativos. Las especulaciones sobre su destino, como que fue asesinado o secuestrado y torturado por las autoridades de Riad, comenzaron porque ese mismo día 15 sauditas, incluidos varios funcionarios, llegaron a Estambul en dos aviones y visitaron ese consulado cuando Khashoggi estaba en el interior.

Sin embargo, todos esos individuos identificados salieron del consulado y abandonaron Turquía, pero no así el periodista, por lo cual Ankara acusó a Riad de haber torturado y asesinado a Khashoggi en el interior, pero las autoridades sauditas lo niegan.

A medida que se intensificaba la controversia, The Washington Post informó que funcionarios turcos tenían grabaciones de la sede diplomática saudita que supuestamente probaban sus afirmaciones de que Khashoggi, pues el hombre nunca sale del inmueble.

El caso podría dañar no solo las relaciones turco-sauditas, sino también la imagen de Arabia Saudita y sus vínculos con Occidente, ya que el príncipe heredero Mohammed bin Salman promueve actualmente una campaña de reforma en su país.

Una fuente oficial saudita, citada por la agencia estatal de noticias SPA, dijo que era "un movimiento positivo" el que Turquía había aceptado la creación de lo que describió como un "equipo de acción conjunta" sobre la desaparición de Khashoggi.

El presidente del Banco Mundial (BM), Jim Yong Kim, no acudirá al foro económico Future Investment Initiative (Iniciativa de Inversión Futura), que está previsto que se celebre a finales de este mes en Arabia Saudí, dijo ayer una fuente conocedora de la decisión, que pidió el anonimato.

La fuente, que no precisó el motivo, señaló que las autoridades saudíes han sido informadas de que Kim no asistirá al encuentro.

En las últimas horas varios patrocinadores e invitados han anunciado que cancelaban su participación en la conferencia, que se desarrollará entre el 23 y el 25 de octubre, en protesta por la desaparición del periodista saudí Jamal Khashoggi.

La cadena de televisión estadounidense CNBC tuiteó que no acudiría al foro en Riad "debido a las preguntas abiertas alrededor de la desaparición del periodista Jamal Khashoggi".

Por su parte, el canal CNN dijo ayer en un comunicado que "retiraba su participación".

Un columnista del diario The New York Times, Andrew Ross Sorkin, reveló ayer en Twitter que no iba a viajar al reino para participar en la conferencia debido a la desaparición del reportero.

A la defensa

Trump dijo ayer que:

=> Planea hablar "en algún momento" con el rey saudí, Salman bin Abdelaziz, sobre la desaparición del periodista de este país Jamal Khashoggi.

=> Y minimizó las críticas al historial de derechos humanos de Arabia Saudíta.

=> "Mucha gente está tratando de enterarse (de qué pasó con Khashoggi), no sólo nosotros, porque ésta podría ser una situación realmente difícil", agregó el mandatario, en aparente referencia a su posible asesinato.

=> Trump prometió que llegará al fondo de lo ocurrido y aseguró que "nadie lo sabe aún", aunque "la gente está empezando a formarse ideas".

Hermetismo. Khashoggi acudió al consulado de Arabia Saudita en Estambul y nunca salió de ahí.

