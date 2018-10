Atiende IMSS 5 mil 500 casos de depresión

GÓMEZ PALACIO

GÓMEZ PALACIO







COMENTAR

Es importante detectar oportunamente cuando alguien está atravesando por un cuadro de depresión y sobre todo, dar tratamiento para evitar una complicación y así permitir que quien la padece pueda controlar esta enfermedad.

La delegación estatal en Durango, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ha realizado de enero a agosto del año en curso, un total de cinco mil 495 atenciones en el área de psiquiatría para este padecimiento, de las cuales, más del 50 por ciento (tres mil 062) son de Gómez Palacio, atendidas en la clínica 46. Del total, mil 763 son consultas de primera vez.

La depresión es muy difícil de entender por quien no la padece, ya que hay personas que creen que depresión es sinónimo de tristeza, lo relacionan mucho a la pérdida de un familiar, de un trabajo, de falta de recurso económico o perdidas amorosas. Sin embargo, está muy lejos de la realidad, la persona que no está deprimida se afecta por estos problemas pero no le ocasiona una incapacidad para continuar con su vida.

Vanessa Bardan Puente, especialista adscrita a la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), señaló que es una enfermedad mental que consiste en un trastorno del estado de ánimo.

Los síntomas más comunes pueden ser sentir inutilidad en su vida, lentitud en movimientos, incapacidad para llevar a cabo las tareas cotidianas, fallas en la memoria, problemas para pensar con claridad, tristeza o irritabilidad, disminución o aumento marcado del apetito, cambios en los patrones de sueño, sentimientos de culpa, de muerte o suicidio y perdida del disfrute de las actividades que anteriormente le resultaban placenteras.





Detección. Es importante que se de un diagnóstico y tratamiento adecuado a la depresión, el IMSS tiene especialistas para ello.

Más de GP Y LERDO

... Anterior Siguiente ...

- IMP