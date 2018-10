Inicia la contienda en AN con reclamos

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

El arranque de campaña por la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) se convirtió en escenario para un enfrentamiento entre candidatos y figuras panistas, a través de las redes sociales.

Muy temprano, el ex presidente Felipe Calderón arremetió contra el candidato a la dirigencia Marko Cortés, y dijo que su esencia es la traición, la corrupción y la hipocresía, y acusó que ahora ya traicionó al propio ex candidato presidencial, Ricardo Anaya. "La esencia de @MarkoCortes es la traición, la corrupción y la hipocresía. Ahora traiciona hasta al propio @RicardoAnayaC. No digo que no lo merezca, pero por lo menos se hubiera aguantado un poco antes de descararse para evadir su responsabilidad en el desastre del PAN", expresó en Twitter.

En respuesta, Marko Cortés rechazó entrar en controversia con el ex presidente y aseguró que no va a caer en ningún tipo de provocaciones, y va a predicar con el ejemplo y ante cualquier señalamiento o ataque va a sumar y no a dividir. En entrevista desde Zitácuaro, Michoacán, donde arrancó campaña, Cortés explicó que lamentablemente los ataques y señalamientos que reciben en las contiendas internas entre panistas "son los mismos que usan los priístas o perredistas para atacarnos. "Yo he dicho que no voy a caer en ningún tipo de provocación, que voy a predicar con el ejemplo desde la contienda interna y ante cualquier tipo de señalamiento, ante cualquier tipo de ataque voy a apostar por sumar, no por dividir", respondió el candidato.

Por la mañana, también cruzaron acusaciones en Twitter Calderón y el aspirante Manuel Gómez Morín, con el otro candidato a secretario general, Héctor Larios.





Señala. El ex presidente de México Felipe Calderón arremetió contra uno de los contendientes, Marko Cortés.

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- IMP