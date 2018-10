Costoso, reparar Paso Inferior Sarabia

LERDO

LERDO







COMENTAR

Al 60 por ciento (%) funciona el sistema de bombeo del Paso Inferior Vehicular Francisco Sarabia y repararlo con las piezas originales cuesta mas de un millón de pesos. No obstante la autoridad municipal asegura que como está actualmente ya no pone en riesgo la vida de las personas.

"Actualmente nos esté funcionando al 60% no es el servicio correcto pero nos ha dado el servicio. Cuando llueve se cierra de forma preventiva pues así como está actualmente el agua puede subir hasta en unos 40 centímetros aunque no se estanca por más de media hora", dijo el director de Obras Públicas de Lerdo, Juan José Jiménez Varela, quien aseguró que así como está actualmente ya no pone en riesgo la vida de las personas pero para evitar que la gente se someta a cualquier riesgo de que falle la parte del sistema que sí opera mejor cierran el paso cuando hay lluvias intensas.

El funcionario aseguró que la razón que dos de los empaques que tiene ya no sirven pero reponerlos cuestan 19 mil dólares cada uno, es decir, 358 mil 254 pesos cada uno.

"El problema es que tenemos unas deficiencias en los empaques, los empaques se desgastaron y cada uno cuesta 19 mil dólares según la cotización. Es un par de empaques. Aunado a que ya no sirve el embobinado porque se deshizo por un corto circuito y tiene un costo no igual pero muy parecido", dijo el director.

Comentó que ya se contactó con el distruibidor en México y con el de la región que es el que daría el servicio técnico "pero de entrada los costos son muy altos", dijo Jiménez Varela.

Como en su momento se informó, este desnivel cuenta bombas europeas porque así lo decidió la administración estatal anterior, que estuvo a cargo del ex gobernador Jorge Herrera Caldera ya que la obra, que costó más de 50 millones de pesos, fue ejecutada con recursos del Fondo Metropolitano de La Laguna 2011.

"Ahorita una bomba sirve al 100%, la otra no funciona por los empaques que se desgastaron", dijo el funcionario.

El funcionario municipal dijo que hay otra opción: "Tenemos dos opciones. Una es cambiar los empaques y traer el distribuidor pero si es un recurso considerable. La otra es buscar una bomba mexicana y en ambos casos necesito recursos pero que quede claro que ahorita no hay problema de que se inunde como sucedió anteriormente, cuando subió a mas de 2 metros y medio porque entonces se descompuso el circuito de nivel primario y esto ya funciona actualmente", dijo.

Fue en agosto de 2016, en la pasada administración municipal, cuando murió un taxista debido a que su unidad quedó atrapada en el interior del desnivel inundado debido a la lluvia.

Desnivel

Así está la obra del PIV Sarabia en Lerdo:

=> Ahorita una bomba sirve al 100%, la otra no funciona por los empaques que se desgastaron.

=> Los empaques cuestan 19 mil dólares cada uno y son dos.

=> Las bombas son europeas.

Lluvia. En una ocasión la lluvia en el desnivel superó los dos metros y medio de altura porque se descompuso el circuito primario.

Más de GP Y LERDO

... Anterior Siguiente ...

- IMP