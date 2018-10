Ni casinos, ni 'giros negros' para Coahuila: Riquelme

TORREÓN, COAH.-

Dice el gobernador Miguel Riquelme que dentro de los tres órdenes de gobierno de Coahuila no existe la intención de abrir o dar oportunidad a operar ningún casino.

Destacó que al contrario, junto con los 38 municipios se sigue enfrentando una lucha contra la delincuencia.

Para Riquelme Solís el hecho de que el municipio de Torreón haya emitido a la empresa Atracciones y Emociones Vallarta, S.A de C.V.,una Licencia de Funcionamiento con fecha primero de octubre "no significa que el casino se vaya a abrir".

Legalmente no sé que le signifique esto (la licencia al casino). “La intención del por qué se pudo haber dado la licencia, no la conozco ni tampoco sé el origen, ni tengo conocimiento si sesionó el Tribunal Municipal, la verdad eso no está en mi ámbito, bien lo dijo el mismo alcalde Jorge Zermeño, cada quien tiene el suyo, en mi ámbito, en el marco jurídico estatal, no abrirán los casinos".

Detalló además que "dentro de cualquier estrategia legal que es válida, pueden ellos tener la clara intención de abrir la empresa, Coahuila es muy específico en su ley y no permite ni el uso de suelo, ni la operación de ese tipo de giros, ni de 'giros negros'".

El gobernador aseguró además respecto a que la Ley en Coahuila que los prohíbe “es muy clara y la vamos a hacer respetar".

