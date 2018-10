AMLO pide a gobernadores aplicar programas de austeridad

MÉRIDA, YUCATÁN.-

MÉRIDA, YUCATÁN







COMENTAR

Luego de reunirse con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pidió apretarse el cinturón y aplicar programas de austeridad a los mandatarios de todos los estados.

Incluso, en un mensaje a medios, felicitó a Mauricio Vila por aplicar un programa de austeridad en su gobierno y pidió a todos los gobernadores que se aprieten el cinturón y apliquen lo mismo.

"Lo felicité (a Mauricio Vila) por su programa de austeridad, y ojalá que otros gobernadores hagan lo mismo, que sigan el ejemplo del gobernador de Yucatán que está llevando a la practica un plan de austeridad", dijo.

Y agregó: "No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. No se puede quedar el presupuesto nada más en el Gobierno, no se puede estar consumiendo el presupuesto para pagar sueldos y hay que apretarse el cinturón para que se liberen fondos y le llegue presupuesto al pueblo, porque es la función del gobierno, apoyar al pueblo", expresó.

Al ser cuestionado sobre las empresas que usan la técnica de fracking para extraer y explorar para sacar Petróleo o gas, respondió: "No necesitamos esa técnica, podemos extraer el petróleo y el gas con técnicas que no signifiquen agotar los mantos acuíferos y destruir el medios ambiente", indicó.





Incluso, en un mensaje a medios, felicitó a Mauricio Vila por aplicar un programa de austeridad en su gobierno y pidió a todos los gobernadores que se aprieten el cinturón y apliquen lo mismo. (NOTIMEX)

Etiquetas: austeridadplan de austeridadAMLOTransición federal

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD