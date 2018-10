Un trabajador sigue desaparecido tras derrumbe en Monterrey

MONTERREY, NUEVO LEÓN

MONTERREY, NUEVO LEÓN







COMENTAR

De acuerdo con autoridades de Nuevo León, Armando Cervantes Durán es el único trabajador de la construcción que no ha sido localizado tras el derrumbe que se registró el jueves al mediodía en un centro comercial de la colonia Espacio Cumbres, al poniente de Monterrey.

La Fiscalía General de Justicia del Estado, que había dado una cifra de 10 personas no localizadas, explicó que algunos de los nombres no existen, y otros ya no laboran en el citado proyecto, según información de testigos.

La confusión de nombres y cifras obedeció a que los responsables de la construcción, no se acercaron a brindar información sobre el total de los trabajadores que estaban laborando, y por tanto se desconocían sus identidades, y la lista de víctimas y desaparecidos se fue formando con los datos que aportaban algunos familiares o conocidos.

La Fiscalía General del Estado reportó que ya fueron plenamente identificadas las siete personas que murieron en el colapso de la construcción. Se trata de José Yesman Olvera Flores, Francisco Javier Escalona Rodríguez, Iván Eduardo López Hernández, Francisco Javier Escalona Pérez, Pedro Escalona Pérez, Federico Martínez García y Juventino Martínez Morales, a reserva de confirmar por perfil genético.

De esta manera, la única persona en condición de no localizada es Armando Cervantes Durán, descartándose preliminarmente al resto de trabajadores que se tenía por no localizados.

En el caso de Aarón Galván, se confirmó que en realidad se llama José Arón Cepeda Galván, y es apodado "Galván"; Baloy José Cardoza no existe, y corresponde a José Faustino Cardoza Vázquez, pero tiene el alias de "Baloy".

Con relación a José Luis Benítez Martínez, José Faustino Cardoza Vázquez, Leandro Correa López, Adán Luis González Ortiz, Francisco Israel Guerrero Aguilar, Ángel Adrián González González y Epifanio Peña Molina, testigos refirieron que ya no laboraban en dicha construcción; mientras Jesús Cotero Jiménez, fue hallado vivo e ileso.

Dentro de la lista de 15 trabajadores heridos, se descontó a José Manuel López Rodríguez, un bombero que resultó lesionado al atender la emergencia.





De acuerdo con autoridades de Nuevo León, Armando Cervantes Durán es el único trabajador de la construcción que no ha sido localizado tras el derrumbe que se registró el jueves al mediodía en un centro comercial de la colonia Espacio Cumbres, al poniente de Monterrey. (EFE)

Etiquetas: colapso edificio Monterrey

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD