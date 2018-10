Mueren 7 al colapsar edificio en Monterrey

MONTERREY, NUEVO LEÓN

Centro comercial de 3 pisos, a punto de ser terminado, se derrumba en sector Cumbres

MONTERREY, NUEVO LEÓN







COMENTAR

El colapso de un centro comercial de tres pisos a punto de ser terminado, que oficialmente estaba suspendido por haber causado problemas de derrumbes y daños a viviendas contiguas, provocó la muerte de al menos siete trabajadores de la construcción.

La cifra de víctimas mortales podría ser mayor, pues hasta el cierre de esta edición otros 10 obreros permanecían bajo los escombros sin que se conozca su condición, al tiempo que 13 más fueron rescatados con vida y llevados principalmente a la Clínica 21 del IMSS y al Hospital Universitario.

Los escombros de lo que sería la plaza comercial Espacio Cumbres, que de manera ilegal se edificaba en la colonia del mismo nombre, al poniente de Monterrey, terminaron al nivel del suelo, pues los tres niveles ya construidos se desplomaron hasta el sótano del edificio.

El secretario del ayuntamiento, Genaro García de la Garza, y el titular de Desarrollo Urbano, Luis Horacio Bortoni, aseguraron que el municipio desconocía que en el lugar se estuviera construyendo la plaza comercial, ya que desde el 14 de noviembre del año pasado presuntamente se había clausurado, luego de que en una excavación en el predio hubo un derrumbe que tiró la barda perimetral del fraccionamiento y afectó cinco viviendas contiguas.

Posteriormente, el dueño del terreno, Gerardo Villarreal Costilla, y el ingeniero Gerardo Vargas Cortés (señalado como responsable de la obra), realizaron diversos trámites para solicitar el permiso para construir el edificio, pero no les fue autorizado y aun así continuaron los trabajos.

Este jueves, alrededor del mediodía, la obra sufrió el colapso y en minutos la colonia Espacio Cumbres se llenó de patrullas, unidades de Protección Civil, grúas, y cuerpos de rescate, así como unos 40 trabajadores de Servicios Públicos de García, dispuestos a participar en la remoción de escombros para salvar a los obreros atrapados.

También se presentaron al lugar del derrumbe varias personas para preguntar por sus familiares que trabajaban en la obra, lo que ayudó a tener una idea sobre cuántas personas estarían atrapadas bajo los escombros del edificio.

Entre los familiares que llegaron al lugar estaba la señora Yolanda, quien con una nieta en brazos preguntaba por su yerno, el ayudante de albañil Jesús Cotero Jiménez, de 24 años y originario de Oaxaca.

"Si está entre los muertos, no lo van a identificar porque no traía credencial, pero ojalá se haya ido a trabajar a otra parte como hace tiempo, porque durante 15 días no le pagaron los mil 500 pesos que le daban por semana", dijo la mujer.

Protección Civil del Estado informó que los trabajadores heridos son: Roberto Nicolás Benítez Martínez, José Guadalupe Cepeda Rivera, César Iván Escalona Pérez, Juan Manuel Escalona Rodríguez, Manuel Meza Flores, Sergio Alejandro Pérez Ruiz, Samuel Ramírez Bautista, Juan Jorge Sánchez González, Kevin Uriel Escalona Pérez, Juan Daniel Almaguer Morón, Luis Alberto Márquez Acosta, José Aarón Cepeda Medrano y Arturo David Solís Reyna.

Hasta el momento no se han dado a conocer los nombres de los fallecidos ya rescatados, ni de los que permanecen bajo los escombros.





Ilegal. La plaza comercial Espacio Cumbres se edificaba de manera ilegal en Monterrey.

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- IMP