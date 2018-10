La ruta del sabor CON BETTY

Array Array

Risas, dramas, historias de vida y muchos platillos serán algunos de los ingredientes que enmarcarán la sexta temporada de MasterChef México a estrenarse este domingo a las 20:00 horas por Azteca Uno.

El sazón de la nueva entrega se descubrirá en cada emisión. En esta ocasión, el programa rendirá un homenaje a la variedad gastronómica que une al país y a los colores que se vuelven uno en la cocina.

La Chef Betty Vázquez ofreció una singular entrevista a El Siglo de Torreón y a las cámaras de Siglo TV en la Ciudad de México. La charla ocurrió dentro una camioneta mientras ella, Annete Michel y otras personas de Azteca se dirigían a un restaurante de Polanco.

Vázquez se mostró emocionada de dar los detalles de MasterChef México 2018 y no perdió oportunidad de agradecerles a los laguneros el apoyo que le han dado al proyecto desde que comenzó.

Chef, ¿Cómo está?

Muy bien, muy contenta. Mis saludos para toda la gente de Torreón, gracias por seguir MasterChef.

¿Cómo se siente?

Además, entre las novedades que el público verá destaca su cambio de look.

"Al principio no quería hacerme nada. Me decían, 'Chef Betty, píntese la boca', y yo, 'no'. Las cocinas son muy prácticas y es que por cuestiones de salubridad no usamos maquillaje ni joyería y el cabello debemos traerlo recogido.

"En la primera entrega me pidieron que no me cortara el cabello, pero fue creciendo y se fueron dando cambios y yo agradecida con éstos ya que, considero, han sido muy positivos. Déjenme decirles que disfruto enormemente los memes que me hacen, eso quiere decir que la gente me ve", dijo emocionada.

¿Qué nos puede adelantar de esta edición?

¿Imaginaban todo este éxito?

"Cuando íbamos a la mitad de la primera temporada, nos avisaron que ya estaban autorizadas la segunda y la tercera porque esto va creciendo. No podía dudar del éxito porque la franquicia es noble y buena; pero también el equipo de producción, el técnico y el creativo son muy buenos y eso hace que fluya más un proyecto y que funcione".

¿Qué platillo puede identificar a MasterChef 2018?

¿Hay algo que deteste de la cocina?

¿Ha escuchado hablar de los antojitos laguneros como las gorditas?

¿Cuál es el ingrediente que nunca falta en sus platillos?

Por último, ¿qué les dice a los laguneros?

54 PERSONAS participarán el domingo.

18 PARTICIPANTES se quedarán en MasterChef México.

Array Programa. La sexta temporada iniciará el domingo a las 20:00 horas por Azteca Uno.

