Habrá amnistía a presos políticos: AMLO

Luego de dar a conocer que el hijo del ex gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva Madrid le entregó una carta en la que pide que su padre sea liberado, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que el 1 de diciembre firmará un decreto de amnistía a presos políticos.

A una reunión entre el presidente electo y el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, asistió Carlos Villanueva, hijo del ex mandatario -preso por operación con recursos de procedencia ilícita- y Jorge Emilio González, conocido como el "Niño Verde".

Tras el encuentro, López Obrador detalló que el decreto lo elabora la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. "Vamos a establecer el método. Le he pedido a Olga Sánchez Cordero que me apoye con la elaboración del acuerdo, del decreto, de la ley, de conformidad con lo que corresponda y que se fijen las condiciones para dar esta amnistía a presos políticos a partir del análisis expedito de caso por caso. Se van a analizar todos".

Detalló que Villanueva le dio una misiva y le prometió justicia al ex mandatario, detenido en 2001. Este jueves, circuló una carta elaborada por la ex vocera de Villanueva, en la que le piden a López Obrador que envíe a alguien de confianza a la prisión donde se encuentra, para que escuche su defensa y se haga justicia.

"Me dio una carta, va a haber justicia. Se va a revisar de acuerdo a los tiempos legales, esto debe estar en el Poder Judicial, pero ya no habrá represalias en contra de nadie. Ya no se va a reprimir a nadie ni encarcelar a nadie", prometió López Obrador.

Más tarde, en un mitin en la Plaza de las Palapas, señaló que en su gobierno nadie irá a la cárcel por consigna ni habrá reprimidos por sus ideas, ni castigados injustamente.

Dijo que como lo hará con el Estado Mayor Presidencial (EMP), también reubicará a 3 mil 700 elementos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), a quienes criticó, porque se dedican a andar escuchando o "ser orejas. No se les va a despedir, nada más van a cambiar de trabajo, porque nadie va a ser perseguido o espiado y escuchado en sus conversaciones por teléfono. Libertad plena para todos", aseveró.





Decreto. López Obrador detalló que el decreto de amnistía lo elabora la futura secretaria de Gobernación.

