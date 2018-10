Se desprende caja con residuos peligrosos en la Matamoros-La Cuchilla

MATAMOROS, COAH.-

En su intento por esquivar a un automóvil, el chofer de un tráiler provocó que la segunda caja de la pesada unidad, terminara volcada a un costado de la carretera. No se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con el reporte de la Dirección de Protección Civil del municipio, el incidente se registró en el kilómetro 7 + 300 de la autopista Matamoros-La Cuchilla, hoy alrededor de las 10:32 de la mañana.

La pesada unidad era conducida por Dagoberto Ortíz Martínez, de 54 años de edad, originario de la ciudad de Hermosillo, Sonora, quien tenía como destino el estado de Nuevo León.

El tráiler arrastraba dos cajas con material peligroso, no se especificó de qué tipo. Se presume que la causa del accidente fue que un automóvil se encontraba parado sobre dicha vialidad, por lo que intentó esquivarlo, ocasionando que una caja se desprendiera y terminara volcada.

La caja no contaba con ninguna leyenda, por lo que se dijo que se trataba de un particular. No se proporcionaron datos.

Fue personal del propietario el que se hizo cargo de levantar los residuos que transportaba el tráiler. No se requirió la presencia de otras autoridades de rescate.





