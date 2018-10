Ni militares ni hombres armados en toma de protesta: Muñoz Ledo

CIUDAD DE MÉXICO.-

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo (Morena), informó que el próximo 1 de diciembre, en la ceremonia de entrega de la banda presidencial y toma de protesta como Presidente de la República de Andrés Manuel López Obrador, no habrá ni militares, ni hombres armados en el recinto legislativo.

- Si el 30 de noviembre desaparece el Estado Mayor y el 1 viene Peña Nieto, ¿entonces va a llegar sin Estado Mayor?

- No va a llegar con Estado Mayor y ya sabe las reglas del Congreso, se las voy a hacer saber cómo queden definidas unos días antes. Él (Enrique Peña Nieto) está enterado cuáles son las normas y me ha ofrecido que las va a acatar rigurosamente.

En conferencia de prensa, Porfirio Muñoz Ledo informó que solamente él, representando a la Cámara de Diputados, y el equipo de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se están haciendo cargo de la organización y el protocolo de la toma de protesta.

- La organización de la ceremonia está llevándose a cabo completamente por usted, por la Cámara y por el equipo del presidente electo, ¿y no está participando ninguna parte el actual gobierno Federal?

- No, no, no, ya lo explique, permíteme repetirlo porque ya lo dije… las ceremonias anteriores del antiguo régimen decidía el formato el presidente saliente y que ahora lo debe decidir el presidente entrante.

Agregó que tampoco estarán los integrantes del Estado Mayor Presidencial, que normalmente se vestían de civil y se colocaban detrás de la presidencia de la Mesa Directiva.

"Hay un grupo como de 20 personas que están paradas como por 10 de fondo y yo pregunto, ¿quiénes son éstos?, y sí eran gente del Estado Mayor disimulada, no lo habrá", dijo.

Agregó que aún no le informan cuántos jefes de Estado van a acudir a la toma de protesta de López Obrador, pero ofreció que dentro del recinto su seguridad está garantizada.

"La seguridad de los jefes extranjeros en el recinto, ni modo que haya francotiradores en el recinto, justamente que a (Abraham) Lincoln (expresidente de Estados Unidos) lo mataron en un teatro, pero este no es un teatro, aunque a veces parezca, aquí no hay peligro, afuera es otro problema, afuera yo no me encargo", dijo Porfirio Muñoz Ledo.

Explicó que hay dos espacios, el primero es el día de la toma de posesión, que la seguridad en torno al recinto puede llegar con muchas horas de antelación o desde la noche anterior, pero de eso se encargará el gobierno capitalino.

Y habrá un segundo espacio si los jefes de Estado se quedan en nuestro país debido a que tendrán audiencia con el presidente electo.

"Sí se quedan algunos de ellos, se van a quedar, no sé cuántos y yo no estoy informado cuántos van a venir, se quedan porque tienen audiencia con el presidente electo, entonces ya de ese tramo para acá ya se encarga el nuevo gobierno, nosotros nos encargamos, y está en la ley, de la seguridad del recinto y de los diputados, pero no de la seguridad física de los visitantes cuando se encuentren fuera del recinto", explicó.

Cabe recordar que este miércoles, Muñoz Ledo coordinó la logística con el equipo de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para la toma de protesta del próximo 1 de diciembre en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Muñoz Ledo informó que tuvo un encuentro con el próximo titular de la Secretaría de Seguridad, Alfonso Durazo y con el próximo titular de Comunicación Social de López Obrador, Jesús Ramírez Cuevas, entre otros.





Muñoz Ledo coordinó la logística con el equipo de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para la toma de protesta del próximo 1 de diciembre en el Palacio Legislativo de San Lázaro. (ARCHIVO)

