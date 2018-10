Dória se siente 'como en casa' con Santos

TORREÓN, COAH.-

El defensa brasileño Matheus Dória destacó la infraestructura con la que cuenta Santos Laguna, por lo que no dudó en enfatizar que se siente como en casa, en lo que es su primera experiencia en el futbol mexicano.

Reconoció que antes de firmar con los Guerreros su padre se puso a investigar para conocer más a fondo al club lagunero y de inmediato se convenció de que podía ser un buen destino para continuar su trayectoria.

“Antes de llegar mi papá vino para investigar y me dijo que podía venir seguro, que está muy bien en Santos, y cuando llegué me di cuenta, te digo la verdad, está mejor que muchos equipos grandes en Europa”, declaró el brasileño con experiencia en clubes como Olympique de Marsella, Granada, Sao Paulo, Botafogo y Yeni Malatyaspor.

“Hay equipos grandes que no tienen estadio y en Brasil es igual, no se tiene toda la preparación por detrás, a veces las personas que están de fuera solo ven el partido pero no saben que hay como 50 personas que trabajan para cuidar de nuestra familia, de los viajes y demás. Lo que hacen con mi familia es increíble, mi esposa y mi hija están seguras en casa”, agregó el defensa.

Destacó la técnica que existe en el futbol mexicano y en Santos Laguna, por lo que de inmediato quedó fascinado por el balompié azteca, en el que ahora disfruta en busca de conseguir buenos resultados que lo puedan catapultar, incluso, a la selección de su país.

"Me gustó mucho, no lo conocía antes de venir pero, cuando llegó la propuesta de Santos comencé a buscar por internet y con amigos en México. La verdad me sorprendió mucho porque se intenta jugar desde atrás saliendo con la pelota y eso es muy parecido con Brasil, los jugadores son muy técnicos y eso me gusta, no se tiene miedo de jugar con la pelota", dijo ante los medios de comunicación.

Subrayó que con el club santista "es importante salir campeón aquí porque hay una nueva generación en la selección de mi país y todos los jugadores están teniendo oportunidad, y si salgo campeón, podría tenerla, yo tengo que hacer todo lo que pueda para ayudar a Santos primero".

Valoró que en el equipo mexicano “me siento en casa desde el primer día que llegué, me siento seguro para hacer las cosas que aprendí en Europa y en Brasil, porque aquí me dan la confianza para hacer. Desde que llegué me siento seguro y sin dificultades para pitar, porque me hicieron sentir muy bien".

Dória aterrizó a los Guerreros procedente del futbol turco y como reemplazo de Néstor Araujo, quien se fue al Celta de Vigo. El brasileño es un jugador titular en el equipo de Salvador Reyes y en el presente Torneo Apertura 2018 de la Liga MX acumula 900 minutos disputados al completar 10 partidos, todos en el once inicial.





