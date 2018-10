Falta mano de obra en Sabinas; contratarán en Monclova

MONCLOVA, COAH.-

Se instalará un módulo en la plaza del Magisterio

Ante la falta de mano de obra en el municipio de Sabinas, donde está instalada la empresa, personal de Recursos Humanos de la industria puso en Monclova un módulo de reclutamiento con contratación inmediata.

No queda claro si no existe suficiente mano de obra en Sabinas, Coahuila, o si la gente de esa población no quiere trabajar en esa industria.

La maquiladora requiere operadores para la fabricación de asientos y accesorios interiores automotores.

