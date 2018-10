Empleados sindicalizados exponen inconformidades

TORREÓN, COAH.-

DICEN QUE ANTONIO LOERA 'ES EL VERDADERO ALCALDE'

TORREÓN, COAH







Antonio Loera López, titular de Servicios Administrativos de Torreón, se convirtió este jueves en la figura central de la manifestación de más de mil trabajadores de los dos sindicatos al servicio del Ayuntamiento que lo señalan como el "verdadero alcalde" y por eso comete abusos contra ellos.

El paro de labores que este día paralizó las actividades de la Presidencia Municipal de Torreón desde las 8 de la mañana , fue anunciado el martes pasado porque los trabajadores, según lo declararon en la explanada de la Plaza Mayor, se cansaron de las actitudes prepotentes de Loera López a quien lo señalan como un “ dictador”, empoderado por la protección de Jorge Zermeño y porque ya acaparó el funcionamiento de Mantenimiento Urbano, Plazas y Mercados, Inspección y Verificación, Parques y Jardines, Tesorería Municipal así como del Sistema Integral de Mantenimiento Vial, en donde ha creado cuadrillas de trabajadores externas a los que les surte de material y herramientas, que les quita a otras áreas. “Por eso siempre lo verán supervisando”, aseguró Luis Enrique García Cerda, representante del sindicato mayoritario.

Empleados portaron pancartas en contra de Loera. (FERNANDO COMPEÁN)

Dice que todos los directores de las áreas mencionadas les rinden cuentas a él. “Incluso ya le creó a su amigo Alejandro Gutiérrez Zamudio que entró como jefe de Parques y Jardines, la Dirección de Espacios Públicos que no está en el organigrama, dependencia de la cual mostró un oficio.

Mostraron un oficio en el cual aparece Gutiérrez Zamudio como director de Espacios Públicos.

Y en tanto en el exterior de la entrada a la presidencia municipal lanzaban consignas de “¡fuera, fuera!” contra el funcionario, éste los observaba desde los cristales del tercer piso donde tiene sus oficinas.

Las inconformidades contra Loera son de hostigamiento laboral, maltrato, violaciones al Convenio de Condiciones Generales de Trabajo vigente con los dos sindicados, como el hecho de que les descuente el 50 por ciento de su sueldo a trabajadores incapacitados, pese a estar en proceso una valoración médica.

Les quitó la prima de riesgo y apoyo de pasajes a empleados. “En cuanto al reloj checador de las entradas, no nos oponemos, sólo queremos que sean parejos”.

Durante el paro de este jueves, proliferaron las pancartas en un 90 por ciento en contra del citado funcionario con fotografías donde porta un uniforme nazi. Otras mostraban fotografías de “Hernán Sirgo, Represor”, con uniforme similar.

Jaime Rodríguez, dirigente del sindicato de Parques y Jardines, afirma que Loera los acusa de "huevones" a los empleados de esa área, cuando no les dota de la herramienta suficiente, además de que en Parques y Jardines no existe ningún plan de Trabajo porque Alejandro Gutiérrez no acude a trabajar y deja a un encargado.

Al filo de las 9:20 de la mañana y mientras una comisión subió al séptimo piso para pedir audiencia con alcalde, los dirigentes sindicales esperaban una respuesta, Saúl Moreno Blanco, Rosalba Rodríguez destacaron que confiaban más en un diálogo con Zermeño que con el funcionario.

De este citaron que ha trabajado ya en tres administraciones municipales panistas y siempre se ha comportado como “patrón”.

Según Rosalba Rodríguez Silerio, "Loera es el alcalde, es el que manda, hace lo que el quiere, en Servicios Administrativos creó un Departamento Jurídico exclusivamente para él, no le hace caso al Jurídico del Municipio, tiene invadido de cuadrillas externas además de que controla todas las dependencias que le dejan dinero… y no tememos a las represalias".

Alrededor de las 9:15 de la mañana, Jorge Zermeño llegó a la presidencia municipal por la escalinata principal acompañado del secretario del Ayuntamiento, Sergio Lara Galván.

Los empleados lo rodearon y algunos expusieron algunos de los aspectos que consideran han sido violentados. Zermeño les dijo que iba a revisar las peticiones y escuchó a coro las consignas contra Loera, “ fuera, fuera, fuera”, hizo una mueca y se retiró rumbo a su elevador privado.

Posteriormente recibió a una comisión de la dirigencia.

Al mediodía, el secretario del Ayuntamiento acompañado de los líderes sindicales informaron en rueda de prensa que llegaron a un acuerdo y se levantaba el paro de labores.

El alcalde se comprometió a revisar y atender los puntos del pliego petitorio.

Piden alto a las amenazas y respeto a su convenio de condiciones generales de trabajo vigente. (FERNANDO COMPEÁN)

Se plantaron a las afueras de la Presidencia Municipal con pancartas con sus exigencias. (VERO RIVERA)

Denuncian “amenazas, presiones y violaciones a sus derechos laborales". (FERNANDO COMPEÁN)

Zermeño estuvo tomando nota de lo que le exponían, asegurando que sí se busca mejorar las prestaciones de éstos. (FERNANDO COMPEÁN)

Alrededor de mil trabajadores de los dos sindicatos del Ayuntamiento de Torreón iniciaron un paro de labores. (FERNANDO COMPEÁN)

