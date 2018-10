Durango reprueba en justicia

DURANGO

Son dos los rubros en los que la entidad tuvo los peores resultados del estudio

Durango reprobó en los indicadores de justicia penal y ausencia de corrupción, en las mediciones realizadas para el Índice de Estado de Derecho en México 2018.

El estudio fue realizado por el Proyecto de Justicia Mundial (WJP, por sus siglas en inglés), como herramienta para identificar las fortalezas y debilidades institucionales de cada país y fomentar la toma de decisiones basada en evidencia.

Si bien todos los estados reprobaron en las mediciones de los ocho indicadores y 42 subindicadores, El Siglo de Torreón retomó los resultados obtenidos a nivel estatal con muy serios pendientes a realizar.

En una valoración del 0 al 1, tomando al 1 como el valor máximo, Durango tuvo una puntuación del 0.36 en el indicador de Justicia Penal, en el cual se evaluó la efectividad y la calidad del sistema de justicia penal.

En el subíndice "La policía y el ministerio público investigan los delitos de manera eficaz", Durango tuvo una puntuación de 0.23; en el de "El sistema penitenciario garantiza la seguridad y el respeto a los derechos de las personas privadas de la libertad", apenas alcanzó un 0.32; misma puntuación para el de "El sistema de justicia penal es imparcial, independiente y está libre de corrupción"; mientras que en el de "El debido proceso legal de los acusados se garantiza efectivamente", registró un 0.38. Todos por debajo de la media nacional.

Ausencia de corrupción fue el otro indicador en el que Durango exhibió malos resultados. En el subapartado "Los funcionarios de los sistemas de seguridad y de procuración de justicia no abusan de sus funciones para obtener beneficios privados", arrojó un 0.26; mientras que en "Los funcionarios del poder ejecutivo estatal no incurren en actos de corrupción", la valoración fue de 0.31. De igual forma, solamente "Los funcionarios del poder judicial no abusan de sus funciones para obtener beneficios privados" fue en el que se tuvo una puntuación superior a la media nacional con un 0.45.

En el indicador de Justicia Civil se midió si las personas pueden acceder a mecanismos pacíficos y efectivos para resolver sus controversias a través del sistema de justicia civil.

Durango tuvo 0.32 en el subindicador "Las personas conocen sus derechos y confían en las instituciones del sistema de justicia civil; sobre "El sistema de justicia civil es expedito", el registro fue de 0.34; pero en "Las personas conocen sus derechos y confían en las instituciones del sistema de justicia civil", apenas alcanzó el 0.29.

En el indicador de los Derechos Fundamentales, que mide la protección efectiva de los derechos humanos, Durango tuvo una puntuación de 0.47. Parte fundamental de esta valoración se debe a que en el subindicador "El derecho a la privacidad se garantiza efectivamente", tuvo un 0.13.

En términos generales, Durango se situó en el noveno peldaño del Índice de Estado de Derecho en México 2018, con un puntaje de 0.42 por el que fue considerado dentro del grupo que incluye a los estados de Campeche, Querétaro, Coahuila, Baja California, Hidalgo, Nuevo León, Sinaloa y Guanajuato.

En el indicador Límites al poder gubernamental, en el que se mide si en la práctica los pesos y contrapesos institucionales limitan el accionar de quienes gobiernan, en particular de gobernadores, alcaldes y demás autoridades del poder ejecutivo estatal, y los responsabilizan de sus actos, Durango tuvo un 0.43.

Con esta puntuación, se situó en el décimo lugar nacional del indicador.

Sin embargo, en el indicador Gobierno Abierto, considerado como aquel gobierno que comparte información, empodera a las personas para que exijan rendición de cuentas y fomenta la participación ciudadana en la toma de decisiones, se desplazó a la posición 15 del país, con puntuación de 0.38

Por el contrario, el indicador Orden y Seguridad fue en el que mejor se evaluó, con 0.59, situándose en el tercer renglón del país.





Estudio. El Índice de Estado de Derecho en México 2018 es el primer instrumento de medición ciudadano e integral acerca de la situación que guardan las 32 entidades en Estado de Derecho.

