Julio Furch no le cierra las puertas al 'Tri', aunque dice que no lo han buscado

Con casi un lustro radicando en el país, el delantero argentino de Santos Laguna, Julio Furch, actual líder de goleo de la Liga MX, no ve tan descabellada la opción de nacionalizarse como mexicano y representar algún día al Tricolor.

"En cuanto a la selección de Argentina, lo veo muy lejano, quizás ni voltean a México y tener otra opción sería muy bueno para mí... me encantaría vestir la playera de México", respondió el espigado delantero de los Guerreros, cuando se le cuestionó acerca del tema.

Confesó que hasta el momento, no se le han acercado directivos de la Federación Mexicana de Futbol para un posible llamado, aceptando desconocer el tema de la nacionalización, con cuatro años en la Liga MX "si se me acercan, lo pensaría porque sería una gran opción".

En el mismo tema de la Selección, el "Emperador" opinó acerca de su compatriota Gerardo Martino, uno de los fuertes candidatos para dirigir al 'Tri'.

"Me ha tocado enfrentarlo en Argentina y ha creado equipos muy fuertes, ha dirigido a Argentina y al Barcelona, tiene una trayectoria importante. Es un gran técnico al que le está yendo muy bien en Estados Unidos", destacó Furch.

Julio César, dejó en claro, que México tiene grandes jugadores y lo demostró en la última Copa del Mundo, aunque con un poco de falta de convicción, de que pueden estar a la altura de grandes selecciones.

"Me ha tocado compañeros de selección como Néstor Araujo que es un jugador impresionante y lo ha demostrado, creo que se la tienen que creer para llegar más lejos".

Por otro lado, Furch, está empatado en el liderato de goleo individual del Apertura 2018 con el francés André-Pierre Gignac con 9 tantos. Con 5 jornadas por jugar, no le inquieta conseguir el cetro que dejó vacante para esta campaña su excompañero, Djaniny Tavares, máximo romperredes en el pasado Clausura 2018.

"La pelea se está dando con otros jugadores, todavía quedan muchas fechas, me pondría muy contento conseguir eso, pero no es algo que me llame mucho la atención, lo que más importa, es entrar cuanto antes en la liguilla y quedar en una buen posición".

Aceptó que lo tiene contento el hecho de seguir marcando, así como también le da gusto por Jonathan Rodríguez, para que esté con confianza arriba.

"La verdad que estamos concretando las opciones de gol que creamos, pero siempre hay que mejorar cosas, se viene haciendo un buen trabajo".

El pampero recordó que contra Veracruz, no pudieron resolver el encuentro, luego ante Necaxa, se perdió mucho la pelota en el segundo tiempo y no supieron manejar el encuentro y frente al Atlas, se les acercaron en el marcador y fueron peligrosos.

"Todos han aportado y están para el bien del equipo. Si bien crecí en Santos, se lo debo mucho a mis compañeros, donde hay gran calidad y compañerismo, no dudan en dármela para definir, hay también confianza de ellos, la experiencia suma, conociendo más la liga y eso es fundamental".

Continúan preparación

Los Guerreros continuaron su preparación para el duelo del 20 de octubre contra Pachuca, con un entrenamiento ayer por la mañana en las instalaciones de Territorio Santos Modelo, comenzando en el gimnasio, donde realizaron ejercicios de potencia. Posteriormente, los Guerreros se trasladaron a la cancha, para efectuar dinámicas de futbol en espacios reducidos.

Los Albiverdes volverán a entrenar hoy en las canchas alternas del TSM en práctica que se realizará a las 9:00 horas.





Julio Furch lleva 9 tantos en el torneo, está empatado con Gignac en la cima de los goleadores.

