Defiende su triunfo en La Academia

TORREÓN

TORREÓN







COMENTAR

En cualquier concurso, el resultado final suele dividir opiniones. Eso ocurrió con La Academia el pasado domingo. Paola Chuc, la representante de Guatemala, resultó ser la ganadora del reality show de TV Azteca.

En redes sociales hubo quienes se molestaron por su triunfo, algo que no le ha quitado el sueño a la gualtemateca.

"Estoy consciente de que cada quien tiene a su favorita o favoritas y lo apoya a morir. Respeto los comentarios que han dicho de mí y las opiniones, buenas o malas, las he tomado de la mejor manera", dijo en entrevista con El Siglo de Torreón.

A varios días de que se alzara con el primer lugar, Chuc externó que apenas, "me cayó el 20".

"Ahora sí lo creo, gané. Estoy muy agradecida con la televisora, con la gente que me ayudó", comentó vía telefónica.

Paola reveló que no pensaba que fuera a ganar ya que su procedencia es extranjera.

"Me había visualizado en el segundo o tercer lugar, pero en el primero jamás porque sé que los mexicanos se apoyan unos a otros.

"No sé qué fue que les gustó de mí, pero dentro del proyecto traté de ser yo misma y tal vez eso le gustó a las personas de este país y se identificaron conmigo", dijo.

Paola ganó un contrato con una disquera, un viaje a Nueva York y un millón de pesos.

"Voy a llevar a mi mamá a Nueva York y en cuanto al dinero me encantaría invertir en la música de la forma en la que yo pueda tener un estudio de grabación en mi casa", comentó.

Paola confesó que el momento más difícil que vivió en La Academia ocurrió cuando los jueces y maestros le dijeron que se había estancado dentro de su crecimiento musical.

"Me pedían que me reinventara y creo que lo logré, sin embargo, me costó mucho como volver a creer en mí misma".





No se la creía. Paola, quien luce su premio al lado de Adal Ramones, dice que apenas asimiló que ganó La Academia.

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...

- IMP