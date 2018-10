Tri buscará salir de la mala racha

CIUDAD DE MÉXICO.-

Selección Mexicana, que suma cuatro derrotas consecutivas, choca hoy con Costa Rica

Aún sin definir quién será su entrenador definitivo, la Selección Mexicana realizará un tercer ensayo en el que dará oportunidad a una camada de futbolistas jóvenes al medirse ante Costa Rica hoy en Monterrey. También, el Tricolor quiere romper una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Los dirigentes mexicanos siguen inmersos en el proceso de designar al sucesor del colombiano Juan Carlos Osorio. Otra vez el brasileño Ricardo Ferretti estará al frente de un equipo donde es notable la ausencia de históricos como Javier Hernández, Andrés Guardado, Giovani Dos Santos, Carlos Vela, Héctor Moreno y Guillermo Ochoa, entre otros.

Esos jugadores fueron la base de las últimas tres Copas del Mundo, incluyendo la de Rusia, donde el 'Tri' presentó una nómina con un promedio de 29 años de edad, de las más altas entre todas las selecciones, y por eso los dirigentes le pidieron a Ferretti comenzar a trabajar con la nueva generación.

México perdió sus partidos previos con juveniles ante Uruguay y Estados Unidos.

"Nosotros venimos siempre a mostrarnos, ahora estamos con Ricardo Ferretti y es obedecer, entrenar a la forma que él nos dice, si viene otro después hay que adaptarse y también seguir sus indicaciones", dijo el portero Raúl Gudiño, citado por primera vez en la selección mayor. "Debemos estar a las órdenes del entrenador que esté".

Ferretti declinó aceptar en definitiva el cargo por el compromiso que tiene con los Tigres.

"Estar en la Selección es una motivación extra", dijo el volante Isaac Brizuela. "Costa Rica es un rival bastante complicado, con jugadores de buena calidad y tenemos que enfocarnos y trabajar bien. Hay muchos jóvenes que tienen la ilusión de hacer las cosas bien y de llenarle el ojo al cuerpo técnico".

La directora de comunicación de la Federación Mexicana de Fútbol, Beatriz Ramos, informó que hasta ahora han realizado 24 entrevistas con un número no especificado de candidatos a asumir el cargo vacante desde julio, cuando Osorio declinó una oferta para continuar otros cuatro años.

En las últimas semanas ha cobrado fuerza el nombre del argentino Gerardo Martino, quien tiene un contrato vigente con el Atlanta United de la MLS y que vence en diciembre.

"Es un proceso que merece confidencialidad por respeto a las partes, es importante para nosotros y ya se ha señalado que estamos avanzados y con la confianza de poder concluir pronto", dijo Ramos sin querer entrar en detalles sobre los candidatos. "Es un ciclo de cuatro años y medio y estamos cerca de completar el proceso, estamos satisfechos con el avance".

Costa Rica también afronta el compromiso con un técnico interino: Ronald González. Pero esta misma confirmó la contratación del uruguayo Gustavo Matosas, quien comenzará su ciclo a partir de enero del próximo año.

A diferencia del proceso mexicano, los ticos mantienen a su columna vertebral, destacándose el arquero Keylor Navas (Real Madrid), el defensor Oscar Duarte (Espanyol), el lateral Cristian Gamboa (Celtic), el volante Bryan Ruiz (Santos) y el delantero Joel Campbell (Frosinone).

La ausencia notable en el equipo costarricense será la del volante Celso Borges, quien se lesionó la pierna derecha y se perderá también el partido ante Colombia.

"Los mexicanos son viejos conocidos, tenemos muy claro su estilo de juego y lo que nos presentarán el próximo jueves por lo que será un partido interesante donde evidentemente saldremos a darlo todo", dijo el volante Ulises Segura.

La Selección Mexicana no gana desde que derrotó 2-1 a Corea del Sur el 23 de junio en el segundo partido de la fase de grupos del Mundial de Rusia. Después de vencer a los asiáticos, el 'Tri' cayó 3-0 ante Suecia, después sucumbió 2-0 frente a Brasil en los octavos de final del Mundial, fue goleado 4-1 por Uruguay en amistoso y perdió 1-0 con Estados Unidos también en duelo amistoso.

No opina sobre posibles DT's

Ante las versiones de que Carlos Queiroz y Gerardo Martino serían candidatos para tomar las riendas de la Selección, Ricardo Ferretti rechazó dar una opinión y dijo en el país hay buenos timoneles.

"Naturalmente que en México tenemos muy buenos entrenadores y han desfilado por la selección nacional Manuel Lapuente, Ricardo La Volpe, Miguel Mejía Barón, Enrique Meza, son grandes entrenadores que han estado con la selección nacional, ahorita tal vez no tengamos los nombres como son esos tan representativos para nuestro futbol", consideró.

"Hablar de Lapuente, Mejía Barón, La Volpe se habla de otra cosa, pero los que estamos en México estamos buscando hacer nuestra carrera para ser considerados como estos personajes", indicó.

Sobre el hecho de que el portugués Queiroz y el argentino "Tata" Martino podrían ser los candidatos, el técnico dijo que "la pregunta la tienen contestar ustedes, no yo, he visto ciertos comentarios para uno u otro lado, no sé si sean o hay más, no creo que deba opinar sobre estos entrenadores".

El 'Tuca' se mostró confiado en que quienes tomen la decisión se inclinarán hacia la mejor y más adecuada para el Tri.

28 VICTORIAS 17 empates y seis derrotas es el récord de la Selección Mexicana ante Costa Rica.

