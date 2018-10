La PGR mantiene una investigación contra Elba Esther

CIUDAD DE MÉXICO

La Procuraduría General de la República (PGR) mantiene abierta una investigación contra la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Elba Esther Gordillo Morales, por defraudación fiscal supuestamente cometida entre 2008 y 2009.

A pesar de que un tribunal federal puso fin a la que fue anunciada como la última acusación federal contra la maestra, mediante un juicio de amparo su defensa halló una averiguación previa en la que la ex lideresa se encuentra involucrada.

Fuentes ministeriales confirmaron que la averiguación no ha podido ser consignada porque la PGR no ha reunido nuevas pruebas en contra de Gordillo Morales, además de que la existencia de esta indagatoria no impide a la maestra regresar a la dirigencia nacional del SNTE puesto que no hay alguna orden de aprehensión y el expediente aún no es conocido por ningún juez.

En el expediente 483/2018 tramitado ante el juez Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México, la PGR informó de la existencia de la investigación contra Gordillo, que fue iniciada al igual que las indagatorias que hace cinco años la llevaron a prisión, pero que pese a tratarse de un asunto fiscal se abrió en la Unidad Antilavado de la dependencia.

Su defensa solicitó la suspensión de la investigación y su consignación, pero el juez de amparo negó en definitiva la medida.

Elba Esther Gordillo presentó un recurso de queja en el que un tribunal colegiado resolvió declarar infundado el recurso debido a que no puede impedir al Ministerio Público seguir investigando y que, para el caso de consignar la averiguación, la PGR tiene la obligación de darle acceso.

Fuentes allegadas al caso informaron que la defensa de Gordillo tramitó ante la PGR una solicitud para que declare el no ejercicio de la acción penal porque considera que se trata de una acusación duplicada, lo que conforme al sistema mexicano es ilegal.

La petición aún se encuentra en trámite, puesto que la PGR no ha respondido a los abogados de la acusada.

En febrero de 2013, Elba Esther Gordillo Morales fue detenida en el aeropuerto de Toluca. La PGR tenía cuatro acusaciones por defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada.

Tres de las acusaciones por defraudación fiscal no prosperaron porque la defensa acreditó que Gordillo Morales sí comprobó los gastos erogados a nombre del sindicato y pagó los impuestos sobre la renta y al valor agregado que Hacienda le reclamaba.





