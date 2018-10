'Si salgo, voy a seguir matando mujeres'

CIUDAD DE MÉXICO

La entrevista con el feminicida Juan Carlos 'N' ante el Ministerio Público fue difundida en redes sociales.

Sin asomo de arrepentimiento, el hombre advierte que, de salir libre, seguiría matando mujeres.

´¿Alguna otra misión que tengas en la vida?, pregunta el Ministerio Público.

"No creo salir de ésta, pero si salgo, de una vez le digo a mis patrones, voy a seguir matando mujeres", contesta Juan Carlos.

´¿Por la voz, por dios o por tu decisión?

"Uno, porque a veces no me deja dormir esta madre. Dos, por el odio que les tengo y tres, porque sigo en una necesidad, que coman mis hijos, a que coman en otro lado, pues que coman mis hijos, que coman perros en otro lado, mejor mis perros", responde.

El hombre relata que, desde los 22 años, golpeaba a sus parejas por cualquier motivo y, a raíz de su separación con una de sus parejas, comenzó los feminicidios.

´¿Te entraron momentos de angustia, de miedo?

"De matar mujeres, patrón, yo dije: si yo no fui feliz en ese momento, nadie lo va a ser y es lo que he estado yo pretendiendo, como yo no lo fui, nadie lo va a ser y mientras yo siga aquí en La Tierra, voy a seguir haciendo todo el daño que yo pueda y divirtiéndome de ese daño. Porque a todos los familiares de estas chicas yo les hablaba bien, principalmente a (inaudible) me chingué a su hija y me chingué a su nieta y con todo gusto y lo disfruté, mientras yo esté aquí, voy a seguir haciéndolo. Lo que hago está bien, patrón, porque estoy limpiando al mundo nada más de porquería, yo estoy completamente sano y bien", relata el feminicida.

´¿Después has intentado ir a alguna atención sicológica?

"Yo estoy bien, lo que hago está bien patrón, porque sólo estoy limpiando al mundo de porquería, estoy totalmente sano".

´¿Y sólo te gustan las mujeres?, ¿te atraen los hombres?

"Puras mujeres, no soy 'mimí'".

´¿Alguien llegó a abusar de ti?

"De joven, de niño, tenía yo 10 años, una mujer, mi mamá me encargaba con una mujer para que pudiera irse. Esa mujer me hacía hacerle cosas, que a mí como niño me desagradaban bastante.

Mi papá ahí estaba de mandilón con ella. Mi mamá quería navajearlo, picarlo, acuchillarlo y yo viendo todo. Ni cómo defender a mi papá. Y dije, ni una pinche vieja me va a (inaudible) ¡jamás!".

De acuerdo a los datos recabados por el representante social, el hombre sufrió abuso sexual cuando tenía 10 años, por una mujer que lo cuidaba.

De acuerdo a los datos recabados por el representante social, el hombre sufrió abuso sexual cuando tenía 10 años, por una mujer que lo cuidaba.

A su vez, creció en un ambiente de violencia entre sus padres y pese a ser de lento aprendizaje en el kínder, a partir de la primaria era un alumno destacado, aunque no terminó una carrera universitaria.





Perfil. Juan Carlos "N" (Der.) , presunto feminicida, reveló que fue víctima de abuso sexual a los 10 años.

