Actriz acusa a Franco de agresión

La actriz Busy Philipps, quien ha participado en grandes series como Dawson's Creek y en películas como ¿Y dónde están las rubias (2004), aseguró en su nuevo libro que James Franco la agredió físicamente mientras ambos formaban parte del elenco de Freaks and Geeks. En el libro de memorias This Will Only Durt a Little, Philipps entregó más detalles sobre la mala relación con el protagonista de 127 horas (2010). "Parecía que durante el verano había leído 'Easy Riders, Raging Bull' o algo así, y había decidido que la única forma de ser tomado en serio era ser un imbécil", sostuvo.

En la serie en cuestión, que se emitió por una temporada entre los años 1990 y 2000, la actriz interpretaba a la adolescente Kim Kelly, la novia de Daniel Desario, interpretado por Franco. En su texto, al que tuvo acceso The Hollywood Reporter, Philipps indicó que para ella Franco era "un maldito matón", y detalló una escena en que él la habría tirado al suelo.

Según relató, Franco, ella y el actor Seth Rogen, debían correr tras un auto para una escena. "El director me pidió que golpeara a James mientras corríamos tras el coche y decíamos mi línea. James no dijo su línea en respuesta. En lugar de eso, me agarró de los brazos y me gritó en la cara: '¡No me toques de nuevo!' Y me tiró al suelo", contó. De acuerdo a sus palabras, tras el hecho lloró desconsoladamente y esperó que su compañero fuera castigado, pero eso no ocurrió.

"Así es como funciona un club de chicos", señaló, añadiendo que al día siguiente Franco le pidió disculpas con "un abrazo y una sonrisa".

"James es una gran estrella de cine. Fue horrible para mí, sí, pero también es precioso y encantador como el infierno. Ahí es donde vive la manipulación", concluyó.

Hay que recordar que al actor fue denunciado por Ally Sheedy, Violet Paley y Sarah Tither Kaplan por acoso a principios de este año. Acusaciones que la estrella negó en los medios. El escándalo estalló cuando Franco apareció en los Globos de Oro con un pin del movimiento Time's Up en apoyo a todas las mujeres víctimas de violencia sexual en la industria.

Según la actriz, hay muchos testigos de este incidente (aunque no necesita haber testigos para que algo sea real) y James Franco no es, o por lo menos no era, la persona divertida, relajada y sin preocupaciones que aparenta ser en todas sus películas.





Denuncia. La actriz Bussy Philipps detalló su relación laboral con el actor al que catalogó como un 'imbécil'.

