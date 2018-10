La polémica pregunta que hace Consuelo Duval a Atala

TORREÓN, COAH.-

Durante la reciente emisión del programa Netas Divinas, Atala Sarmiento acudió como invitada especial, donde Consuelo Duval la cuestionó en torno a su polémica salida de Ventaneando.

Sin medida, Consuelo preguntó “¿Atala, te corrieron?”, provocando un silencio incómodo y un titubeo de Sarmiento.

Tras la sorpresiva pregunta, Sarmiento respondió dejando en claro que no de despidieron, pero sí que la orillaron a eso.

“No, pero sí se me puso contra las cuerdas o sea no se me dijo te vas, pero si se me puso en un callejón contra la pared de pues esto es lo que hay, ¿qué haces?...” fue su respuesta.

Actualmente, Atala Sarmiento es la nueva conductora de Intrusos, entrando en el lugar de Maca Carriedo.

