'Enterraron cuerpos en Vicefiscalía y Cereso'; autoridades lo niegan

Luego que Grupo Vida denunciara públicamente la supuesta presencia de cuerpos enterrados dentro de las instalaciones de la Vicefiscalía de Justicia en La Laguna, así como al interior del desaparecido Cereso de Gómez Palacio, el subsecretario de Gobierno Manuel Ramos Carrillo, negó y lamentó el dicho de la activista al considerar que su dicho no tiene ninguna fundamentación probatoria.

Acompañado del vicefiscal, Daniel Rocha, el subsecretario Ramos Carrillo lamentó que se pretenda confundir a la población con dicha declaración ya que aclaró que él en ninguna reunión ha vertido información en ese sentido, como lo afirmó Silvia Ortiz. Asimismo, dijo que niegan categóricamente que dentro de los linderos de la Vicefiscalía y mucho menos al interior de la misma, se hayan llevado a cabo inhumaciones de cuerpos de manera irregular. Se negó la existencia de cuerpos inhumados al interior del antiguo Cereso de Gómez Palacio.

Ramos Carrillo señaló que dichas declaraciones atentan contra la verdad y no abonan al nivel esperado de interlocución entre dos instituciones que están luchando por el bien de la comunidad. "Los únicos cuerpos que se encuentran en la Vicefiscalía han sido procesados de acuerdo con los protocolos de identificación y en su momento fueron enviados a la fosa común".

Por su parte, Silvia Ortiz, vocera del grupo, aseguró que fue el propio subsecretario de Gobierno, Manuel Ramos Carrillo, quien les informó sobre los cuerpos en la Vicefiscalía mientras que en el caso del Cereso, fue por investigaciones realizadas por las mismas familias de desaparecidos. "Yo necesitaba hablar con el gobernador para no ventilar esto. Él no ha aceptado hablar con nosotros, ahora que acepte la responsabilidad de que se tiene que hacer una búsqueda dentro de la Vicefiscalía y dentro de lo que era el Cereso, debe hacerse ya, las familias no pueden estar esperando", recalcó Ortiz. Dice que exigen un encuentro con el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro.

Afirma que existe molestia por parte del grupo y otras familias de personas desaparecidas por la falta de compromiso por parte del Gobierno de Durango en el tema.

De acuerdo con Ortiz, en Durango no existe una Unidad Especial, como lo exige la Ley General de Desaparición Forzada, ya que sólo se cuenta con un agente del ministerio público para el tema, mientras que en La Laguna de Coahuila, son 12 los encargados y entre 8 a 9 elementos investigadores, mientras que por el lado de Durango no se destina a ninguno.

Silvia Ortiz insistió "queremos que se haga una búsqueda dentro de la Vicefiscalía y en el Cereso viejo… y estamos pidiendo la atención del gobernador".

Asimismo, dijo que tras su denuncia pública, personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se comunicó para ofrecer su acompañamiento en su labor de búsqueda, por lo que viajará a la ciudad de México este miércoles.





