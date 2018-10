No abrirán casinos: Zermeño

TORREÓN

Establecimientos de apuestas están prohibidos en Coahuila

TORREÓN







COMENTAR

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, rechazó el lunes que vayan a operar nuevamente los casinos en Torreón. "No, no se van a abrir", dijo luego de que este diario publicara que el ayuntamiento de Torreón expidió una licencia de funcionamiento a un establecimiento de este giro.

Explicó que los propietarios del casino Majestic cuentan con una licencia de funcionamiento "de hace muchos años" y han pagado cada año su refrendo para mantenerla, pero cuando la fueron a solicitar en esta administración se les negó, por lo que interpusieron un recurso ante el Tribunal de Justicia Municipal, donde el juez ordenó que se les entregara el refrendo.

"Solamente es eso, no puedes abrir un casino si no tienes los permisos federales, los permisos estatales, y evidentemente cumplir con los reglamentos municipales, ese es el alcance que tiene, nada más", explicó el alcalde.

"De ninguna manera se está abriendo la puerta a los casinos, ellos tienen que tener los permisos correspondientes, los juegos y sorteos son de legislación federal y hay requisitos estatales que se tienen que cubrir, no es el municipio el que abre casinos", comentó.

Zermeño consideró que cualquier negocio que cumpla con las leyes y opere en forma lícita tiene derecho a abrir, pero recordó que en Coahuila están prohibidos, por lo que insistió en que Torreón no puede abrirlos.

Respecto a las declaraciones del dirigente estatal del PRI, Rodrigo Fuentes, que señaló que Zermeño tiene vínculos con propietarios del casino en cuestión, el alcalde pidió que "quien afirma, que pruebe" e indicó: "no conozco yo a los dueños de ningún casino, no tengo ningún trato con nadie de ellos y quien lo afirma así, pues me parece que habla muy a la ligera, que lo pruebe".

Por su parte, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, aseguró el lunes que no se permitirá la reapertura de casinos en el estado. Durante un acto público, dijo que "las apuestas, sobre todo, no las vamos a permitir, ésas son prácticas que de manera inmediata generan el financiamiento de actos ilegales".

Riquelme indicó que "si alguno de los ayuntamientos expidiera una licencia de funcionamiento, el Estado no lo podrá permitir", dijo. Agregó que "está por ley, está por la Constitución y no pueden ellos otorgar el uso de suelo correspondientes para ese tipo de giros".

Como informó ayer El Siglo de Torreón, el ayuntamiento autorizó una licencia de funcionamiento otorgada el pasado primero de octubre para operación del casino Majestic, bajo el giro de operación "videojuegos que funcionan con fichas o monedas" a nombre de la razón social "Atracciones y Promociones Vallarta, SA de CV".

El casino fue clausurado en septiembre de 2012, junto con otros establecimientos, por razones de seguridad. Posteriormente, el Congreso local aprobó reformas a la Constitución del Estado para evitar que estos negocios vuelvan a operar.

El secretario del Ayuntamiento, Sergio Lara, dijo en rueda de prensa el lunes que "otorgar una licencia de funcionamiento no significa la apertura o levantamiento de clausura del negocio en mención, situación supeditada a que obtenga autorizaciones estatales y federales de las dependencias competentes".

Argumentó que se actuó en acato de una resolución de una autoridad administrativa local. "El permiso en mención señala que se expide en cumplimiento al resolutivo segundo ordenado en autos del recurso de inconformidad resuelto por el Tribunal de Justicia Municipal Administrativa, dentro del TOCA JC/R1/014/2018, promovido por una persona moral y eso lo dice la carátula trasera". (Con información de Fabiola Pérez-Canedo, Lucía Pérez y Yolanda Ríos)







Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...

- IMP