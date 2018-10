Licencia de casino fue por resolución de un juez: Lara Galván

TORREÓN, COAH.-

Recula el municipio respecto a la autorización de una Licencia de Funcionamiento otorgada el pasado primero de octubre para operación del Casino Majestic, bajo el giro "Operación de Videojuegos que funcionan con fichas o monedas", a nombre de Atracciones y Promociones Vallarta, S.A. de C.V.

Fue el secretario del Ayuntamiento, Sergio Lara Galván, quien fijó la postura del municipio al indicar que "otorgar una licencia de funcionamiento no significa la apertura o levantamiento de clausura del negocio en mención, situación supeditada a que obtenga autorizaciones estatales y federales de las dependencias competentes".

Argumentó que se actuó en acato de una resolución de una autoridad administrativa local: “el permiso en mención señala que se expide en cumplimiento al resolutivo segundo ordenado en autos del recurso de inconformidad resuelto por el Tribunal de Justicia Municipal Administrativa, dentro del TOCA JC/R1/014/2018 promovido por una persona moral y eso lo dice la carátula trasera".

Informa que el Tribunal Colegiado Municipal ordenó a Ventanilla Universal otorgar la Licencia de Funcionamiento. "No se otorgó de manera oficiosa ni unilateral del Ayuntamiento, sino en respuesta aun reclamo de un particular".

Según Sergio Lara, en el tema de esta Licencia de Funcionamiento para el Casino Majestic, asegura que “no hay presión de nadie ni compromiso con nadie… el señor presidente ni conoce, ni tiene relación, ni sabe quiénes son los socios ni representantes legales de esa empresa".

Sergio Lara Galván destaca además como justificación para emitir la licencia de referencia, lo relacionado con la autonomía municipal que establece el artículo 115 Constitucional.

Indica que "en referencia a la normatividad que regula la actividad municipal hay un principio que esta contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que está por encima de cualquier ordenamiento estatal incluso municipal, en el cual se establece la autonomía con la cual se cuenta para regular y para reglamentar la actividad propia del municipio. Cada ente de Gobierno tiene sus propias normas y son las que debe de acatar, el Municipio en cumplimiento de esta resolución es como se actúa para dar este trámite al tema que nos ocupa".

Respecto a los señalamientos realizados por el Fiscal General del Estado en el sentido de que en el lapso que no han funcionado los casinos en Torreón bajaron los indices delictivos y ahora el posible riesgo que implicaría en términos de inseguridad, Sergio Lara argumenta que "era otra época".

"No es pertinente caer en especulaciones o en supuestos, ni declaraciones a la ligera… no abre inmediatamente con esta licencia de funcionamiento… no va a funcionar ese negocio con esta licencia de funcionamiento... estamos viviendo otra era, otra época, hay ese tipo de negociaciones en otros lados... habría que preguntarles a ellos".

Respecto a la omisión de que esta licencia se analizara dentro de las comisiones del Cabildo, dijo que: “Nada tienen que ver las Comisiones dentro del Cabildo ellos tienen sus facultades, pero para eso están los Tribunales Administrativos para el desahogo de inconformidades”.

