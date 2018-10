Trump, 'preocupado' por desaparición de periodista saudí

WASHINGTON, EU.-

El presidente de EU, Donald Trump, aseguró hoy que está "preocupado" por la desaparición del periodista saudí Jamal Khashoggi, mientras Turquía aumentaba la presión sobre Arabia Saudí para aclarar el paradero del reportero y continuaban los rumores sobre su posible asesinato.

"Estoy preocupado por ello. No me gusta escuchar (que ha desaparecido). Esperemos que se resuelvan las cosas. Ahora mismo nadie sabe nada sobre ello, pero circulan algunas historias con bastante mala pinta. No me gusta", dijo Trump a los periodistas al regresar a Washington tras una visita a Orlando (Florida).

Khashoggi se distanció de la monarquía saudí el año pasado, después del nombramiento del actual príncipe heredero, Mohamed bin Salman, y se exilió en Estados Unidos, donde empezó a escribir para el diario Washington Post columnas críticas con la monarquía del país árabe.

El periodista desapareció el pasado martes 2 de octubre en Estambul, donde se hallaba para encontrarse con su novia turca, Hatice Cengiz, y visitó el consulado saudí en esa ciudad para recoger documentos necesarios para su próxima boda.

No se han vuelto a tener noticias de él desde que entró en la legación, mientras Cengiz lo esperaba fuera, lo que ha suscitado todo tipo de especulaciones.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, exigió hoy a las autoridades de Arabia Saudí que "demuestren" con imágenes de las cámaras de seguridad si Khashoggi salió vivo del consulado, mientras el Gobierno turco pedía permiso para registrar la legación diplomática.

Ni Erdogan ni el resto de las autoridades turcas se han pronunciado sobre la posibilidad de que Khashoggi haya sido asesinado, tal y como han denunciado amigos y compañeros de profesión del periodista.

El periodista turco Turan Kislakçi, dirigente de la asociación de prensa turco-árabe, aseveró hoy al diario turco Hürriyet que el cadáver de Khashoggi fue despedazado en el interior del consulado y sacado del recinto en maletas.

Mientras, el consulado saudí de Estambul rechazó este domingo tajantemente en otro mensaje en Twitter la "acusación infundada" de un supuesto asesinato.

La relación con Arabia Saudí es una de las prioridades de la Casa Blanca de Trump, que eligió ese país para su primer viaje al extranjero como presidente el año pasado y lo defendió en su disputa diplomática con Catar, hasta el punto de entrar en contradicción con la postura de su propio Departamento de Estado.





