Al menos 8 hoteles en Torreón no pagan ISH: AMHM

La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en Coahuila (AMHM) informó que en Coahuila alrededor de 16 hoteles, entre ellos ocho de Torreón no pagan el Impuesto Sobre Hospedaje (ISH), motivo por el cual el Estado deja de percibir hasta 250 mil pesos mensuales.

Héctor Horacio Dávila destacó que pese a que no se trata de negocios nuevos, no pagan el impuesto, no obstante, se buscará que estos cumplan con la ley.

Estos hoteles varían desde una a cinco estrellas y el resto se encuentra en Saltillo y Monclova.

