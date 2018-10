Crece cifra de niños en Casa Hogar DIF

TORRÉON

De enero a la fecha, ha crecido el número de niños y niñas que llegan a la Casa Hogar del Sistema DIF Torreón; la cifra se incrementó de 18 a 42 menores que sufren de omisión de cuidados y agresiones físicas y verbales, principalmente.

"Es alarmante en el sentido de que lo que más prevalece es la omisión de cuidados, también se incluye el maltrato físico y el psicológico, es triste para mí, para nosotros, porque me gustaría tener una Casa Hogar vacía, que realmente los padres tomen la responsabilidad que merecen los niños y sobre todo que tengan una vida digna. Hemos tenido casos muy fuertes, muy duros, de niños maltratados y violentados físicamente de una manera terrible", expresó Astrid Casale de Zermeño, presidenta del DIF.

Dijo que los menores son canalizados por la Procuraduría de Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) y a través de reportes que recibe la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

También son remitidos por instituciones de Salud y por el Instituto Nacional de Migración, entre otras.

En Casa Hogar del DIF, se ofrece atención integral a niños y niñas de 7 a 18 años de edad que atraviesan por una situación extraordinaria, en cualquiera de sus modalidades, tanto de vulnerabilidad biológica, psicológica y social.

En el albergue, se les brinda acompañamiento, alimentación, vestimenta, educación, servicios legales, deportivos, culturales, psicología, médicos y de trabajo social.

"Yo siempre convoco a los ciudadanos a que si saben de algún problema, de un niño abandonado, de un niño que no reciba alimentos, de un niño que sepan que no está registrado siquiera, que nos informen, las denuncias son completamente anónimas. No es que el DIF o la Pronnif quiten los niños, lo que queremos es salvaguardar la integridad y seguridad de cada infante para que no corran riesgos", declaró Casale de Zermeño.

Actualmente y con el fin de cubrir todas las necesidades de los infantes, la Casa Hogar se encuentra en proceso de remodelación. Se han hecho mejoras en los dormitorios y en el edificio en general.

En este proyecto de rehabilitación, la sociedad civil se ha sumado con donativos de colchones nuevos, cocinetas, refrigeradores, sábanas, cobijas, microondas y sofás.

Migrantes

En Casa Hogar DIF atienden a niños y niñas migrantes.

=> Aunque en menor porcentaje, este año el Sistema DIF Torreón ha brindado atención a menores que están de paso por la ciudad.

=> A los niños extranjeros los resguardamos, mientras el proceso de remisión a su país queda listo'.

=> La dependencia informó que en el albergue, se ha recibido a menores originarios de países como Venezuela, Honduras, Guatemala y El Salvador.

=> Casa Hogar se encuentra ubicada sobre el periférico.

Mejoras. Con el fin de dignificar la Casa Hogar, el Sistema DIF inició este año con un proyecto de remodelación, al que también se ha sumado la ciudadanía con diversos donativos.

