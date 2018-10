Señala PT que no rechazará remuneración por fin de año

CIUDAD DE MÉXICO.-

Reginaldo Sandoval, coordinador parlamentario de la fracción del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, adelantó que los diputados petistas no rechazarán los 209 mil pesos que se autorizaron en el Comité de Administración como remuneración por fin de año, pues lo ocuparán para equipar el grupo parlamentario en San Lázaro.

"Tampoco podemos dejar abandonada la función del diputado y de los grupos parlamentarios, porque es lo que da autonomía al Poder Legislativo, se lo digo con sinceridad, no tenemos ni muebles ni computadoras porque ya no hay gasto de la Cámara para eso, todos los demás grupos sí tienen porque vienen de legislaturas continuas, en el PT sí estamos padeciendo el plan de austeridad con mucha dureza", señaló.

Pese a que fue precisamente Sandoval quien firmó el acuerdo a nombre del PT, dijo que la cifra de 104 millones 425 mil pesos, lo que sumaría por cada diputado el pago por fin de año, debe revisarse, ya que ellos "aún no lo tienen contemplado" y "no sabría decir si están o no están".

"Son números que no han cuadrado completamente porque, si nos vamos al global de lo que quedaba para estos cuatro meses, se va a regresar a Hacienda más del 50%. El detalle de cada rubro nos meteremos a revisarlo, a ver cómo están quedando", añadió.

