Dan quince años de cárcel a Padre 'Meño'

Dicha pena fue otorgada por el cuerpo colegiado que integran tres jueces

Transcurridos 25 días, desde el inicio del juicio en contra del sacerdote Juan Manuel Riojas Martínez, a quien se le conoce como el padre "Meño", el Tribunal de Juicio Oral determinó aplicar una pena de 15 años de prisión y 10 días de multa en contra del sacerdote, tras emitir un fallo condenatorio por dos delitos durante la semana pasada.

Hugo Flores, asesor jurídico de la víctima Roberto Javier (N), consideró justa la pena otorgada en contra del padre "Meño", además de referir que no se otorgó ningún tipo de beneficio. Lo anterior al salir de la audiencia de individualización de penas, minutos después de las cinco de la tarde del jueves.

Dicha pena fue otorgada por el cuerpo colegiado que integran tres jueces, quienes conforman el Tribunal de Juicio Oral, otorgando una pena intermedia, pues inicialmente el Ministerio Público y el asesor jurídico solicitaron una pena de 23 años, mientras que la defensa solicitaba una mínima de 10 años.

Con relación a la reparación del daño, ésta se determinó ilíquida, es decir, que no se determinó un monto específico. Lo anterior, como parte del proceso del juicio oral en contra del padre Riojas Martínez, quien fue encontrado culpable por el Tribunal de Juicio Oral de los delitos de violación calificada y violación en grado de tentativa con abuso de autoridad y confianza, por aprovecharse de su condición como ministro de culto religioso.

Tras darse a conocer la penalidad, luego de dos días que duró la audiencia de individualización de penas, el juicio no ha concluido, pues será hasta el próximo jueves 11 de octubre cuando se lleve a cabo la lectura de la sentencia; en la cual el Tribunal de Juicio Oral dé a conocer los motivos por los cuales dio un fallo condenatorio, así como la pena que otorgó.

Cabe mencionar que el próximo 11 de octubre del año en curso, se dará lectura a la sentencia en contra del padre "Meño".

Una vez que se notifique a las partes involucradas, es decir, ministerios públicos, abogados defensores, asesores jurídicos, incluyendo víctima e imputado; comenzará a correr el tiempo para que la defensa de Riojas Martínez pueda impugnar la decisión del Tribunal de Juicio Oral.

A partir de la notificación, la defensa del padre Meño, tendrá un período de cinco días para presentar el recurso de apelación ante un Tribunal de Alzada y en la que buscarán demostrar la inocencia y libertad de Riojas Martínez; señaló Vanesa Ramírez

La abogada consideró que una de las posibilidades que pudiera generarse al acudir a la apelación del juicio en contra de su cliente, sería inclusive, la reposición del proceso.

"La impresión que tenemos es: él es inocente, completamente inocente. Pero confiamos en nuestra siguiente instancia que esto se va aclarar. Las pruebas están donde él está inocente", manifestó Claudia Elizabeth Riojas Martínez, hermana del sacerdote Juan Manuel Riojas Martínez.

Con ello, la familia del padre Meño rompió el silencio que habían mantenido desde que inició el juicio; donde acudieron y permanecieron día tras día, pese a que dicho procedimiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal se desarrolló en privado.

Claudia Elizabeth Riojas, manifestó su confianza en los abogados de su hermano y aceptan la determinación de los jueces; aunque señaló que tienen la posibilidad de la apelación, además de afirmar que el padre Meño es inocente.

También señaló como una irregularidad el que el juicio contra el sacerdote Juan Manuel Riojas se desarrolló en privado, cuando la víctima dio entrevistas a diversos medios de comunicación. Por lo cual, consideró que queda en tela de duda su hermano, pues no se permitió el acceso a los medios de comunicación para que se corroborara su inocencia.

"Yo quiero dejar algo en claro, hubo una audiencia de vinculación anteriormente, donde se probó y hubo medios; donde se dieron allí cuenta de que el joven jamás fue violado. Y fue presentado por un perito de la MP, donde mostró la prueba de que no fue violado", precisó Claudia Elizabeth Riojas.

La abogada particular Vanesa Ramírez Rodríguez manifestó su inconformidad por el actuar y el fallo emitido por el Tribunal de Juicio Oral; por lo que presentarán el recurso de apelación.

"Nosotros vamos a hacer la apelación, ya que, como lo hemos venido manifestando la defensa, no estuvo de acuerdo con el fallo de condena; toda vez que los medios de prueba que se recibieron, pues no quebrantaron la presunción de inocencia del señor Juan Manuel Riojas", dijo la abogada particular.

Es decir, que no quedó probado o que se haya acreditado la culpabilidad del padre Meño y por ello, acudirán a un Tribunal de Alzada y explicar porque las pruebas que se recibieron en el juicio, no probaron que se haya cometido los delitos que refirió la Fiscalía General del Estado.

"A criterio de esta defensa, si consideramos que no fue apegada a derecho. No se valoraron las pruebas como legalmente se debía haber hecho, porque le repito, lo que aquí vimos no probó en absoluto los hechos que el ministerio público acuso a Juan Manuel Riojas", dijo Vanesa Ramírez.

La abogada manifestó que una de las irregularidades que señalarán ante el Tribunal de Alzada es, precisamente, que dicho juicio se realizó de forma privada y no pública; lo que consideró que fue subjetivo el criterio del Tribunal de Juicio Oral.





Caso. La sentencia fue dada a conocer por el abogado de la víctima, quien señaló que la sentencia no contempla ningún beneficio para el sacerdote.

