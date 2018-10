t- Los Guerreros del Santos Laguna cerraron ayer su preparación rumbo al encuentro de esta tarde frente al Atlas de Guadalajara, en el que buscarán mantener el buen paso mostrado en casa durante el actual torneo.

El plantel albiverde realizó una práctica matutina a puerta cerrada en las instalaciones de Territorio Santos Modelo, durante la cual se puso énfasis en las jugadas a táctica fija, quedando entonces listos de cara al partido de hoy en el estadio Corona.

Una vez terminado el entrenamiento y la preparación de los Guerreros, el defensor Gerardo Arteaga habló acerca del partido que tienen en puerta y la oportunidad de reencontrarse con la afición luego del mal sabor de boca que dejaron en la más reciente presentación.

"Tenemos la oportunidad de sumar tres puntos contra Atlas, aquí en casa trataremos de obtener sí o sí la victoria. La afición no se fue contenta con el resultado de Veracruz, así que también tenemos la revancha con ellos, demostrar que vamos a pelear en la parte alta de la tabla", aseguró.

Respecto a su segunda convocatoria para la selección nacional mayor de México, anunciada hace apenas un par de días, Arteaga comentó: "tenía muchas ganas de volver a ser llamado después de la convocatoria pasada, ayer me dieron la noticia y la verdad que muy contento. Entreno al cien por ciento, es lo que tengo que hacer, es mi prioridad estar aquí en el club, si no estuviera aquí no podría ir a selección nacional de México, así que los minutos que pueda tener los voy a aprovechar al máximo".





Gerardo Arteaga se ha mostrado entusiasta con su actividad en el primer equipo y con la Selección Mexicana.

