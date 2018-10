TRAE OSCURIDAD a la región

TORREÓN

Anoche llegó a los cines de La Laguna el filme basado en el personaje 'Venom'

TORREÓN







COMENTAR

Como periodista, "Eddie Brock" lleva tiempo intentando desenmascarar al creador de la Fundación Vida, el genio científico "Carlton Drake", una obsesión que ha arruinado su carrera y su relación con su novia, "Anne".

Al investigar uno de los experimentos de "Drake", el ente alienígena "Venom" se fusiona con el cuerpo de Eddie, y el reportero adquiere de pronto nuevos e increíbles superpoderes, así como la oportunidad de hacer prácticamente lo que se le antoje.

Retorcido, oscuro, impredecible e impulsado por la cólera, "Venom" obliga a "Eddie" a luchar por controlar unas habilidades sumamente peligrosas que, al mismo tiempo, también resultan embriagadoras y le hacen sentir poderoso.

Dado que "Eddie" y "Venom" se necesitan mutuamente para conseguir lo que quieren, se van entremezclando cada vez más... ¿Dónde acaba "Eddie" y empieza "Venom"?, esa pregunta encuentra su respuesta en la cinta Venon que anoche se estrenó en las salas locales.

Los complejos cinematográficos de la región no lucieron abarrotados como en otras películas de superhéroes que han llegado de madrugada. Un joven de nombre Juan Salas acudió al de Plaza Cuatro Caminos. Ahí dijo a El Siglo de Torreón que es fan de todo lo relacionado a "Spider-Man".

"Tengo muchos años leyendo cómics del 'Hombre Araña' y 'Venom' es uno de mis personajes favoritos. Sé que al filme no le ha ido bien en cuanto a críticas, pero prefiero crear mi propia opinión", comentó.

Y efectivamente la película dirigida por Ruben Flesicher apenas sí logró una aceptación del 28 por ciento sobre 100 en la página de Rotten Tomatoes.

"Venom no es mala ni buena. Es dubitativamente mediocre y, por tanto, olvidable. Venom no nos muestra por qué merece tener su propia película", dijo Chris Nashawaty de Entertainment Weekly.

Por su parte, Laura Prudom de IGN, comentó que, "La comprometida actuación de Tom Hardy no compensa un guión malo y una dirección indecisa, dando como resultado una película con una personalidad tan dividida como su protagonista".

En el largometraje, Tom Hardy da vida a "Eddie Brock". En un encuentro que tuvo con la prensa internacional, reconoció que resulta "inevitable" sentir la presión de encarnar a un personaje del universo Marvel.

"Existe una gran responsabilidad, eso es innegable. Pero yo estoy muy satisfecho con mi trabajo, a mí me gusta el resultado final. ¿Por qué no le va a gustar a los demás? Creo que lo he hecho lo mejor que he podido", agregó Hardy, de 41 años.

De su éxito depende, además, la grabación de dos secuelas que han sido firmadas ya entre la compañía cinematográfica y el actor británico.

Sin embargo, la creación de esta nueva franquicia de antihéroes está sujeta a la acogida que tenga Venom en taquilla, motivo por el cual Sony ha mantenido el misterio sobre la producción, cuya información llega con cuentagotas.

Lo que debe saber de Venom

La película ya llegó:

En los cómics, 'Eddie' ya no es 'Venom', ahora es 'Toxin'.

Su traje está impulsado en el odio a 'Spider-Man'.

'Flash Thompson', el actual 'Venom', forma parte de los Guardianes de la Galaxia.

Venom fue creado por un fan de Spider-Man de nombre Randy Shuellers.

El simbionte de Venom, primero se apropió de 'Peter Parker' y luego de 'Brock'.

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...

- IMP