Declaración de Madrazo confirma que AMLO ganó en 2006: Monreal

La confesión tardía del priista Roberto Madrazo Pintado respecto a lo ocurrido en las elecciones presidenciales de 2006, evidencia que siempre hemos tenido razón, afirmó el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.

Entrevistado al concluir la sesión de este martes, el legislador consideró que la declaración del exabanderado presidencial demuestra que Andrés Manuel López Obrador ganó los comicios al menos dos veces: una en 2006 y otra este año, que fue la oportunidad en la que se le reconoció.

Externó su respeto por los políticos “de antes y de ahora”, pero consideró delicado que Madrazo Pintado haya reconocido que en las actas que tuvo en su momento, López Obrador iba al frente en las votaciones.

Recordó que hace 12 años el PRI sí tenía cobertura en todo el país, por lo cual las actas sí eran una evidencia clara de su afirmación, aunque reconoció que por ser tardía, no tiene repercusión.

Cuestionado sobre los posibles motivos de Madrazo Pintado para dar a conocer esta afirmación, dijo desconocer qué objetivos pudiera perseguir el priista e incluso ironizó al citar la sentencia bíblica, “de los arrepentidos será el reino de los cielos”.

Más aún, comentó que en el Senado no hay espacios disponibles, pues el único lugar que no se ha ocupado está asignado a Noé Castañeda, quien no se ha presentado a las sesiones, ante una acusación que enfrenta, en alusión a que tal vez el exgobernador de Tabasco aspire a un escaño.

En otro tema, Monreal Ávila se refirió a las declaraciones de Félix Salgado Macedonio, su compañero de bancada, en el sentido de que el Ejército debe volver a los cuarteles.

Explicó que si bien cada senador es libre de hacer las declaraciones que crea pertinentes, “la mayoría del grupo parlamentario de Morena cree que frente a las fuerzas armadas debemos actuar con mucha cautela”.

Se trata de instituciones que han contribuido a la estabilidad y la tranquilidad del país y han actuado en momentos difíciles de la Patria, por lo que llamó a actuar con serenidad y prudencia, porque las transiciones son complejas y se requiere serenidad, puntualizó.





El legislador consideró que la declaración del exabanderado presidencial demuestra que Andrés Manuel López Obrador ganó los comicios al menos dos veces. (ARCHIVO)

