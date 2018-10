Reitera AMLO que hubo 'fraude' en 2006; 'dañó mucho', dice

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado respecto a las declaraciones del excandidato a la Presidencia, Roberto Madrazo, sobre que el tabasqueño iba adelante en las elecciones de 2006, a lo que el ahora presidente electo respondió que hubo "fraude" y que éste dañó mucho al país.

Fue este jueves cuando trascendió que Roberto Madrazo (PRI), aseguró que en sus actas de esa elección, su paisano y entonces abanderado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador, aventajaba al panista Felipe Calderón, pero se quedó callado porque eso habría significado "dinamitar la vida democrática del sistema político".

"Siempre he sostenido y hay pruebas suficientes de que hubo un fraude electoral ese año (2006), por eso no se abrieron los paquetes electorales, no se cumplió con la demanda de la gente de que se contaran los votos", respondió López Obrador tras ser preguntado sobre los dichos de Madrazo.

"Muy lamentable lo que pasó, dañó mucho el fraude, como todos los fraudes que han habido, dañó mucho porque se hubiese evitado mucho sufrimiento, pero tenemos que ver hacia adelante", agregó el tabasqueño, quien este jueves visitó Morelos y se reunió con el gobernador Cuauhtémoc Blanco.

"Ya no nos vamos a quedar en eso, ahora se presentó una nueva oportunidad; ahora a nosotros nos toca llevar a cabo, con la participación de todos los mexicanos, una transformación que se requiere en el país", dijo, y enfatizó que tiene hecho el compromiso de terminar con los fraudes electorales, por lo que esa acción se convertirá en delito grave, y afirmó que el próximo presidente de la República se va a convertir en el guardián de las libertades de los ciudadanos y que no se va a permitir que haya fraude electoral.





"Siempre he sostenido y hay pruebas suficientes de que hubo un fraude en 2006", respondió López Obrador tras ser preguntado sobre los dichos de Madrazo. (ARCHIVO)

Etiquetas: madrazoroberto madrazoElección 2006CALDERONAMLO

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD