Desata críticas, burlas sobre mujer que acusa a juez

WASHINGTON, EU

WASHINGTON, EU







COMENTAR

La forma en que Trump se burló de la mujer que acusa a su nominado al Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh, de abuso sexual, no cayó muy bien en muchas partes de EU, especialmente entre los senadores republicanos moderados de los que depende su aprobación o no como nuevo miembro del alto tribunal.

Durante un mitin electoral en Mississippi el pasado martes, Trump imitó y se rió de la profesora Christine Blasey Ford, quien hace una semana testificó ante el Senado sobre un presunto intento de violación por parte del juez cuando los dos eran adolescentes. Sus fanáticos le rieron y aplaudieron la gracia. "¿Cómo llegaste a tu casa? 'No me acuerdo'. ¿Cómo llegaste ahí [al lugar de la supuesta agresión]? 'No me acuerdo'. ¿Dónde era? 'No me acuerdo'. ¿Hace cuántos años pasó? 'No lo sé'", dijo Trump el martes, ridiculizando que Ford no recordara detalles del suceso, aunque se declarara "100% segura" de que Kavanaugh la atacó.

Los senadores republicanos Jeff Flake, Lisa Murkowski y Susan Collins censuraron las palabras del mandatario. "No hay momento ni lugar para declaraciones como esas (...). Hablar de algo tan sensible en un mitin político no está bien... Hubiera deseado que no lo hubiera hecho. Sólo diré que es algo espantoso", dijo Flake. "Está simplemente mal", añadió Collins. "Los comentarios del presidente burlándose de la doctora Ford fueron totalmente inapropiados y en mi opinión inaceptables", sentenció Murkoswki. Si, tal y como está previsto, los demócratas votan en bloque contra Kavanaugh, la pérdida de cualquiera de estos tres votos republicanos pondría en serios apuros e incluso podría imposibilitar la confirmación del juez.

Defensa

La Casa Blanca:

=> Defendió al mandatario, diciendo que "simplemente estaba citando los hechos que describió Ford en su testimonio", dijo Sarah H. Sanders.

=> Todo el mundo está a la espera de qué detalles revele la investigación que el FBI, según varios congresistas, estaría a punto de terminar.

Postura. Sarah Sanders desestimó que los comentarios pudieran tener un efecto negativo sobre tres senadores republicanos.

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...

- IMP