¿Quién era Sergio Martínez, periodista asesinado en Chiapas?

Sergio Martínez González, conocido como "El Dengue" y asesinado la mañana del miércoles, hasta hace seis años era editor de un semanario.

Durante la administración de Uriel Pérez Mérida (2012-2015), alcalde de Cacahotán, buscó la dirección se Seguridad Pública Municipal, pero no consiguió el cargo, dieron a conocer funcionarios del gobierno del estado y municipales.

La mañana de este miércoles, Sergio Martínez González, quien participaba activamente en los chat de WhatsApp de los reporteros de la costa de Chiapas, fue asesinado por desconocidos que viajaban en una motocicleta cuando desayunaba con su esposa en una fonda del municipio de Tuxtla Chico, municipio cercano a la frontera con Guatemala.

Bajo de la mesa donde desayunaba Sergio Martínez, los peritos de la Fiscalía de Distrito encontraron una pistola calibre .9 milímetros que siempre llevaba consigo, después de haber recibido amenazas de muerte de un grupo de pandilleros que opera en la zona.

El grupo delincuencial que opera en la zona lo acusó de haber atacado a balazos a un integrante de la "Mara Salvatrucha" (MS-13), identificado como José Ángel "N" de origen hondureño, quien había sobrevivido a seis ataques, pero el 28 de agosto pasado fue asesinado por desconocidos, explicaron los funcionarios.

El cuerpo del hondureño fue hallado por la mañana en la primera Sección de Monte, a un kilómetro del río Izapa, de Tuxtla Chico, pero el presunto criminal tenía su domicilio en Cacahoatán.

De estos hechos la Fiscalía de Distrito abrió una carpeta de investigación, pero no hubo detenidos.

Cinco días antes de estos hechos, el 23 de agosto, Sergio Martínez González escribió en su cuenta de Facebook: "He pedido a gritos auxilio… me he quejado con todas las dependencias encargadas de la prevención y procuración de justicia… y no me hacen ni me han echo caso… y cuando voy y les quiebro la madre… todo mundo me hace culpable… saben que??? NO MAMEM (la voz de todos. La angustia de todos. Y el llanto silencioso de muchos))) ya dije!!!". (sic).

El comunicador fue asesor en el área de Vialidad Municipal del alcalde Jesús Castillo Milla (2011-2012), quien fue encarcelado por desvío de recursos del erario y en la pasada elección buscó la candidatura al ayuntamiento por Morena.

"El Dengue", como era conocido popularmente, murió tras recibir 13 impactos de bala del arma de unos sujetos que arribaron, a bordo de una motocicleta de la marca Italika, a la fonda Nelly, ubicada en la colonia San Juan.

Afuera del negocio se encontraba el vehículo de su propiedad, un Ford Ranger, con placas DB-89656 de Chiapas.

"El Dengue" además era miembro de una organización social con presencia en la costa de Chiapas.

La Secretaría de Gobierno informó que "con relación a la agresión al periodistas Sergio Martínez González y su esposa en Cacahotán, el Fiscal de Distrito, Alejandro Vila, se encuentra en el lugar para iniciar investigaciones, esclarecer los hechos y castigar a los responsables".

Se espera que la Fiscalía de Distrito informe si Martínez González tenía permiso para portar arma de fuego.





