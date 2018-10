¿Por qué subió de peso?

CIUDAD DE MÉXICO

El actor Iván Sánchez subió 15 kilos para ser un policía en la cinta Backseat fighter

Por lo menos 15 kilos debió subir el actor español Iván Sánchez para interpretar en la película Backseat fighter a un policía que practica las peleas clandestinas.

"Cuando surgió esta oportunidad, venía de rodar Paraíso perdido con Ana Claudia Talancón y tenía un mes para involucrarme de lleno en la preproducción, pero también para crear el personaje. En tres semanas tuve que subir 15 kilos y trabajar con el idioma inglés", comentó en entrevista.

"No solo tuve que comer como loco, sino entrenar como bestia para que 'Mark' se notara real. En las escenas de acción no me doblaron, todas las hice. Por supuesto que no me tiro de aviones como Tom Cruise, pero sí me atrevo a hacer cosas arriesgadas", añadió el actor.

Se trata del proyecto más personal que Iván Sánchez ha realizado a lo largo de su trayectoria, pues funge como uno de los productores.

"Me involucré en todos los sentidos, desde buscar financiamiento, locaciones y actores, prácticamente lo hicimos con las manos. Mario Pagano (director) es mi socio y el filme nace del querer contar las historias que uno desea", explicó.

Indicó que Backseat fighter, filmada en 2015, expone el caso fronterizo de gente proveniente de varias partes. "Aquella que sobrevive y padece problemas. 'Mark' y 'Sandy' emprenden la huida, uno de sectas religiosas y el otro de un gobierno corrupto", precisó.

La preproducción tardó unos dos meses y la filmación fue de 23 días en locaciones de Madrid, España. Se estrenará el 12 de octubre en un complejo cinematográfico de esta ciudad y después en otros estados del país tras presentarse en varios festivales internacionales y recibir algunos premios.

"Aunque no lo parezca, la película se rodó entera en Madrid y sus alrededores, lo cual ha sorprendido en lugares como Nueva York, pues se cree que es otra región. Estamos muy felices por lo que ha sucedido, pues se trata de una producción muy pequeña que se ha hecho con poco dinero, lo cual es un orgullo", destacó.

"Backseat fighter" se centra en la historia de "Mark", un policía encubierto que también trabaja como luchador de combates clandestinos y su medio de transporte es el asiento trasero de un automóvil.

En el camino se enamora de "Sandy", una guapa prostituta que también quiere deslindarse del pasado y empezar una vida de cero, pero el pasado parece no perdonarlos y les cobra sus errores.

Otros actores que participan son Martina García, Elia Galera, Frank Feys, Pablo Durán, Pablo Turégano, Ramón Lillo y Rubén Sanz.





Papel. El actor platica sobre su experiencia en la película.

