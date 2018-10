Las 'anecdotas' de un lagunero

TORREÓN

Algo que caracteriza a los laguneros es su espíritu de lucha y eso lo sabe el joven cantante Carlos Gallardo.

Hace 12 años, Gallardo dejó su tierra para ir en la búsqueda de sus sueños musicales. Se instaló en la Ciudad de México en donde ha hecho de todo para poder estudiar y lanzarse como cantautor.

Poco a poco, Carlos ha logrado destacar. Por lo pronto ya lleva dos materiales discográficos que son En la ruta y Anecdotario, éste lo presentó recién en La Laguna.

"Hace unos días regresé de la capital del país a mi querido Torreón. Presenté en un bar temas de mis dos álbumes. Pude ver amigos y personas nuevas que se han ido sumando a mi proyecto" dijo durante una visita que realizó a El Siglo de Torreón.

Sobre su reciente producción, el nacido en la Comarca externó que se trata de un trabajo de 12 canciones, todas vivenciales.

"Hay 'tracks' como Tu otra mitad; Nos veríamos bien, que habla de dar el siguiente paso en una relación o El hilo rojo cuya letra gira en torno a la leyenda del destino del hilo rojo", detalló.

Sobre su anterior placa, En la ruta, Gallardo comentó que le otorgó gratas satisfacciones.

"Fue un material que le debo mucho en el que me involucré en todo, desde la composición hasta el arte. Además me permitió llegar a muchos foros de la República Mexicana".

Por otro lado, Carlos comentó que pese a que extraña La Laguna, el haberse ido a radicar a CDMX ha sido la mejor decisi´on que ha tomado hasta ahora.

"Yo estudiaba acá en Torreón la carrera de ingeniería en mecatrónica, luego me di cuenta que no era lo mío.

"La música me llamaba más la atención, entonces decidí irme y allá estudié composición e ingeniería en sonido; estoy muy contento, la verdad es que no me puedo quejar".

Durante la charla, Gallardo comentó que su objetivo a largo plazo en los escenarios es ser feliz haciendo música.

"Quiero estar cantando todo el tiempo. Dicen que si haces lo que te gusta realmente no es un trabajo y qué mejor si te da de comer", sostuvo.

Tras su actuación en la Comarca Lagunera, Carlos Gallardo se presentará en otras partes de Tierra Azteca con su propuesta pop con toques de blues.

Más de Carlos

El cantante desea destacar:

A los 21 años de edad dejó Torreón para irse a cumplir sus sueños musicales en la Ciudad de México.

Allá estudió composición e ingeniería en sonido.

Lleva dos discos que son En la ruta y Anecdotario.

Ganó el primer lugar del Concurso cancionistas (2010) y obtuvo el tercer lugar en el cuarto concurso Una rola por la democracia organizado por el Instituto Federal Electoral.

