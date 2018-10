Para Navas, Madrid extraña a Cristiano

MOSCÚ, RUSIA

La marcha de Cristiano Ronaldo del Real Madrid ha dejado un hueco difícil de rellenar, porque "no se puede tapar el sol con un dedo", dijo ayer el portero costarricense Keylor Navas tras la derrota de los blancos ante el CSKA de Moscú en la segunda jornada de la Liga de Campeones 2018-19.

"Cristiano dejó el listón muy alto en el Real Madrid. No se puede tapar el sol con un dedo. Hizo muchos goles mientras estuvo aquí, pero ya es el pasado y no podemos vivir del pasado", dijo Navas al salir del vestuario.

El guardameta admitió que el Real Madrid está pasando por una mala racha, "uno de esos momentos en el que el balón no entra" en la portería rival.

"Pienso que los compañeros lo hacen lo mejor posible. Muchas veces andas con la sensación de que el balón va para dentro, y otras veces cuesta más. Ahora estamos en uno de esos momentos, pero no nos volvemos locos. Sabemos que en el futuro van a llegar los goles", afirmó el guardameta.

Al mismo tiempo, el costarricense se mostró confiado en el equipo, y lamentó que el Real Madrid no pudiera superar hoy el mazazo que recibió nada más empezar el partido.

"Hay partidos donde hemos merecido un poco más, como en el caso del partido de hoy. En otros partidos los rivales se nos han plantado bien", dijo el guardameta.

Keylor Navas no está feliz cuando se queda en el banquillo, pero mantiene la fe y trabaja duro para ganarse la titularidad en el Real Madrid.

"Estoy contento cuando juego, y cuando no juego, es normal que no esté feliz, pero no porque quiera reclamar o pelear con alguien, sino porque un futbolista siempre quiere jugar", dijo.

Explicó que la situación que vive en el equipo tras la llegada de Courtois es nueva para él.

"Es una situación nueva, pero la fe no se pierde. (...) Siempre trato de tener la mente y le pido a Dios que me de salud para esforzarme. Para mí es un privilegio jugar al fútbol y siempre trabajo para jugar lo máximo. No voy a bajar los brazos.





