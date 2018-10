Aumenta rechazo a figura de Díaz Ordaz en 10 estados

CIUDAD DE MÉXICO.-

En el marco de los 50 años de la masacre estudiantil de Tlatelolco, y luego que el gobierno de la Ciudad de México retiró las placas alusivas al ex presidente Gustavo Díaz Ordaz de las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM), el rechazo a la figura del ex presidente va en aumento en al menos 10 estados.

En Nuevo León, con picos, mazos y martillos, los académicos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Lylia Palazos, Meynardo Vázquez y Jorge Castillo, y los activistas del movimiento estudiantil del 68, Juan de Dios Sánchez y Manuel Maldonado, se ofrecieron para demoler una gigantesca estatua de ocho metros de altura de Díaz Ordaz, ubicada en una rotonda vehicular en el municipio de Linares, que se instaló en 1969 para rendir homenaje al ex mandatario.

Los inconformes exhibieron al paso de los automovilistas una gran manta con la leyenda "¡Gustavo Díaz Ordaz asesino! ¡Ni perdón ni olvido, 2 de octubre, no se olvida!", y posteriormente acudieron al palacio municipal para solicitar por escrito al alcalde Fernando Adame que el monumento sea retirado y demolido.

Entregaron la misiva junto con dos picos para que se utilicen en su momento para demoler la escultura, y externaron su disposición de trabajar como voluntarios en esa tarea, además de llevar más herramienta, y comprometer a más gente.

El monumento a Díaz Ordaz, junto con los que existen en Guadalajara y Ciudad Serdán, Puebla, es uno de los pocos que existen en el país, para homenajear al presidente que se responsabiliza por la masacre de Tlatelolco.

A su vez, en Hidalgo, el diputado local de Morena, Víctor Guerrero Trejo, propuso que en esta entidad se declare como personas "non gratas", a los ex presidentes de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, además del ex gobernador hidalguense, Alfonso Corona del Rosal, quien era regente de la Ciudad de México en ese año. Pidió también que sus nombres sean retirados de los lugares públicos.

"Se propone a los integrantes de la LXIV legislatura de Hidalgo, que los nombres de estos nefastos personajes sean eliminados de las calles, avenidas, plazas públicas, jardines, auditorios y lugares públicos y que estos sean renombrados por el de memorial del 68".

Mientras que en Jalisco, en redes sociales se convocó a una protesta contra la presencia de los restos del ex militar Marcelino García Barragán, ubicados en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, quien fue titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cuando gobernó Díaz Ordaz.

Además, 30 estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara se congregaron en la rotonda, ante la estatua de García Barragán, para solicitar a los ayuntamientos de Guadalajara y Tlaquepaque retirar el nombre de este personaje del bulevar con el que se le rinde homenaje.

José Luis Vázquez Navarro, estudiante de Derecho de la UdeG, explicó que se entregará un escrito a ambos municipios, por donde corre esta vialidad, para solicitar que se le ponga el nombre de "Estudiantes del 2 de Octubre".

Indicó que en lugar de homenajear a alguien implicado en hechos de violencia, es necesario honrar la memoria de los estudiantes de 1968 y repudiar la represión.

En Chihuahua, la regidora del Partido del Trabajo, Nijta Leal Bejarano, fue quien pidió al cabildo que el actual bulevar Gustavo Díaz Ordaz se llame "Aurora Reyes", en honor a la muralista y feminista mexicana nacida en Hidalgo del Parral. La petición fue secundada por un grupo de ciudadanas, quienes añadieron que debería también quitársele a una colonia con el mismo nombre, pero cambiarlo por otros relacionados con la conmemoración del 2 de octubre.

También en Tijuana, Baja California, se lanzó una petición por parte de una asociación civil para que el bulevar Díaz Ordaz se llame ahora Heberto Castillo, como el político mexicano encarcelado durante el movimiento del 68 en Lecumberri.

Estas peticiones se repiten en Guanajuato (avenida en Irapuato), Coahuila (anillo periférico de Saltillo), Puebla (estatua en Ciudad Serdán), San Luis Potosí (placas conmemorativas en la universidad estatal) y Tamaulipas (municipio Díaz Ordaz).





