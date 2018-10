Diócesis, sin oficializar rechazo al apoyo del Estado

No se ha dado un acercamiento con las autoridades ni tampoco se les ha informado por escrito o de manera formal la intención de no recibir el apoyo. (EL SIGLO DE TORREÓN)

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Tras la polémica que generó el rechazo de la Diócesis de Torreón a los recursos que ofreció el Estado de Coahuila de las ganancias del Teleférico, el obispo Luis Martín Barraza Beltrán, dijo que no se ha dado un acercamiento con las autoridades ni tampoco se les ha informado por escrito o de manera formal la intención de no recibir el apoyo.

Fue a mediados del mes de agosto, justo a un mes de la firma del convenio entre el Gobierno del Estado de Coahuila y la Diócesis de Torreón, con el que se entregaría un porcentaje de las ganancias del Teleférico para el mantenimiento del Santuario del Cristo de las Noas, que el obispo agradeció el gesto al gobernador, pero decidió no aceptar el apoyo.

“La mera verdad dimos por hecho que al no mover nosotros o poner la condición para la bonificación de ese apoyo, de ese porcentaje anunciado por parte del gobernador (Miguel Riquelme), al no cumplir con las condiciones se desharía ese contrato y si no de todas maneras caducará a los 6 meses”, explicó monseñor.





No se ha dado un acercamiento con las autoridades ni tampoco se les ha informado por escrito o de manera formal la intención de no recibir el apoyo. (EL SIGLO DE TORREÓN)

Etiquetas: diocesis torreon telefericoTeleférico Torreón

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...

- MD