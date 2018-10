Piden audiencias públicas sobre la Ley de Seguridad Interior

CIUDAD DE MÉXICO

El colectivo "Seguridad sin Guerra" solicitó al ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, que celebre audiencias públicas para que la sociedad civil sea escuchada en el marco de la resolución de las impugnaciones presentadas contra la Ley de Seguridad Interior (LSI).

Asimismo, lanzaron un llamado al próximo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador y a Morena, único partido político que votó en contra de la LSI y que actualmente es mayoría en el Congreso de la Unión, que muestren congruencia con la oferta de pacificación que difundieron durante la campaña electoral.

Afuera del edificio sede de la SCJN, representantes e integrantes del colectivo como Alfredo Lecona; el actor Diego Luna y la politóloga Denise Dresser explicaron que por escrito solicitaron al Máximo Tribunal que privilegie el diálogo con las OSC mismo que no existió en el Congreso ni con el Ejecutivo federal cuando se aprobó la ley en diciembre del año pasado.

"En los últimos 12 años, cientos de miles de personas han muerto de forma violenta, hay más de 250 mil desplazadas y más de 37 mil familias buscando a sus seres amados. Es fundamental, para la exitosa resolución del debate nacional en la materia que la decisión de la Suprema Corte sea tomada con base en la evidencia empírica y de cara a la sociedad", dijo el actor Diego Luna.

"La resolución de los casos referentes a la Ley de Seguridad Interior, sea cual sea su sentido, sólo puede beneficiarse y fortalecerse con un ejercicio de transparencia y deliberación pública como lo serían audiencias públicas".

Dresser señaló que inicialmente el gobierno entrante afirmó que abrogaría la LSI porque Morena votó en contra de la misma en el Congreso, por lo que solicitan que ahora actúe con congruencia a esa promesa a fin de evitar la repetición de una masacre como la del 2 de octubre de 1968.

"Estamos pidiendo congruencia, por un lado se ha dicho que habrá una Comisión de la Verdad en torno al Ejército pero por otro lado que permanecerá en las calles y permanece en las calles precisamente porque se le dio manga ancha vía la Ley de Seguridad Interior", comentó.

"Exigimos la abrogación de la Ley de Seguridad Interior, que se declare inconstitucional, y que esto se resuelva por la vía de audiencias públicas en la Suprema Corte".

Alfredo Lecona reconoció que se debe avanzar a un retiro paulatino de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública tomando en consideración la situación por la que atraviesa el país.

"Sabemos que no se puede avanzar a ese retiro si no se fortalecen primero las policías y la Ley de Seguridad Interior precisamente lo que hace es dejar de lado ese anhelo de fortalecer las policías y dejar las labores de seguridad pública en el poder civil y perpetuar el modelo militarizado de seguridad pública que ya no puede ser", agregó.





El colectivo "Seguridad sin Guerra" solicitó al ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, que celebre audiencias públicas para que la sociedad civil sea escuchada en el marco de la resolución de las impugnaciones presentadas contra la Ley de Seguridad Interior (LSI).

