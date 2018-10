Trump se burla de dos periodistas

WASHINGTON, EU

WASHINGTON, EU







COMENTAR

El presidente Donald Trump, nuevamente, insultó a una periodista durante una conferencia de prensa en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca ayer, afirmando que estaba en "estado de shock" porque él la llamó a hacer una pregunta. Según diferentes sitios de información informaron que dijo Trump sobre la periodista, Cecilia Vega, de ABC News , "está sorprendida de que la haya elegido".

"Ella está en estado de shock". Vega negó la afirmación del presidente: "No, no lo estoy. Gracias, señor presidente". Pero Trump continuó burlándose de ella. "Está bien. Sé que no estás pensando. Nunca lo haces", murmuró el presidente. Vega le pidió a Trump que repitiera lo que había dicho. Pero Trump rechazó su petición y le dijo que simplemente "siguiera adelante" con su pregunta. Luego, Vega intentó preguntarle a Trump sobre la investigación del FBI sobre acusaciones de conducta sexual inapropiada contra el candidato a la Corte Suprema Brett Kavanaugh. Pero Trump dijo que no discutiría la investigación.

Trump finalmente volvió a la pregunta de Vega sobre Kavanaugh, aunque no antes de menospreciar a otra periodista, Kaitlan Collins de CNN, que también intentó preguntar sobre la investigación de Kavanaugh. "No hagas eso", Trump interrumpió a Collins. "Eso no es bueno ... ¿Tiene alguna pregunta sobre el comercio?". Después de señalar que sus colegas ya habían hecho varias preguntas relacionadas con el comercio, Collins continuó con su pregunta sobre Kavanaugh.

Trump la ignoró y le dijo a uno de sus empleados que pasara el micrófono a otro periodista. Finalmente, cuando se le preguntó en la conferencia de prensa si la Casa Blanca está limitando el alcance de la investigación de Kavanaugh, Trump dijo que "lo que sea".





Sin respeto. Trump trató de forma grosera a una reportera y menosprecia a personal de la prensa.

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...

- IMP