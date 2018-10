Suman dos días de paro en tecnológicos

TORREÓN

Las medidas de presión de los Institutos Tecnológicos para exigir la destitución del director general del Tecnológico Nacional de México (TecNM), Manuel Quintero Quintero, continuarán en tanto no tengan respuesta.

Ayer, el Instituto Tecnológico de la Laguna (ITL) y el Instituto Tecnológico de Torreón (ITT) suspendieron labores como parte de la protesta de "brazos caídos" programada para durar 48 horas (1 y 2 de octubre) que desarrollan los 127 Tecnológicos federalizados que existen a nivel nacional pertenecientes a la Sección 61 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

A pesar de las circulares que giraron a través de redes sociales en donde presumiblemente el TecNM da respuesta a algunas de sus demandas, el secretario general de la delegación D-V-15, por el Tec Laguna, Sergio Coronado, dijo que formalmente no han recibido respuesta por lo que el paro de labores continuará hoy.

"La parte directiva a nivel nacional mandó la orden de que pasara el director de cada Tecnológico a sus diferentes miembros de departamento para decirles a sus subalternos que ya estaba todo arreglado, que ya estaba el proceso de pago y no iba a haber paro de 48 horas, cosas que no es cierto, eso lo están haciendo para hacer el caos con la gente, que entre la incertidumbre y no se den cuenta de lo que estamos haciendo".

Ante esto, dijo que continuarán con el paro de 48 horas, como estrategia acordada desde 13 de septiembre, para recibir respuesta de Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación Superior federal.

"Nosotros estamos en la mejor disposición de llegar un acuerdo, y hacer la negociación, desgraciadamente quien tiene el poder no se ha dignado a tomarnos en cuenta, para nosotros la solución sería la destitución del director general, Manuel Quintero Quintero".

Fueron 550 trabajadores del ITL los que se unieron al movimiento, que dejó sin clases a 5,700 estudiantes.

Por su parte, Héctor Zermeño, secretario general de la delegación D-V-14, del ITT, dijo que la respuesta fue del cien por ciento de la base trabajadora sindicalizada que es de 126 personas, entre docentes y trabajadores manuales. En esta institución, las clases se suspendieron para 800 estudiantes.

El sindicato acusa a Quintero Quintero de presuntos malos manejos financieros, fraude académico y desacatos al Decreto de creación del órgano Desconcentrado TecNM.

el siglo de torreón / Edith González

