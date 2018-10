¿Black Mirror volverá en diciembre?

CIUDAD DE MÉXICO

Según información difundida en Bloomberg, la quinta temporada de Black Mirror se estrenará el próximo diciembre.

Aunque Netflix no ha confirmado esa información, la fecha tendría sentido, pues el 29 de diciembre del año pasado se estrenó la temporada previa.

Trascendió además que la nueva temporada tendrá un episodio interactivo en el que los fans de la serie podrán elegir el futuro de uno de los protagonistas.

De acuerdo con Entertainment Weekly, la información de Bloomberg tendría sentido ya que Netflix ha desarrollado algunos proyectos interactivos en donde los espectadores eligen una narrativa y ya los aplicó, de manera básica, en programas para niños.

Según relata el medio, aunque aún no se conocen demasiados detalles de cómo se empleará la idea, la propuesta es entendible, considerando que Netflix hace esfuerzos constantes para atraer espectadores. No obstante, los formatos siguen siendo parecidos: los episodios de las series duran un tiempo estándar y no hay mayores cambios.





En espera. La serie tendrá su quinta temporada; podría verse a finales de este año.

