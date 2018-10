Roban equipo a Margarita 'La Diosa de la Cumbia'

MORELIA, MICH.-

La cantante colombiana Margarita fue víctima de un robo en el hotel en el que se hospedaba mientras se presentaba la noche del domingo en Morelia, como parte de las festividades del 253 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón.

Durante su presentación, una falla en su equipo de sonido obligó a "La Diosa de la Cumbia" a hacer una pausa y al regreso al escenario, denunció que le habían sustraído un equipo de cómputo de la habitación en la que se hospedó su staff.

"Miren, desgraciadamente pasa; estoy segura que no eran de Michoacán los que entraron al cuarto y se robaron las computadoras; lo que les voy a decir, porque seguramente andan por aquí, que no las pueden prender porque son computadoras diferentes", acusó ante el público asistente.

La cantante lamentó que por este hecho se haya retrasado la reanudación de su concierto, lo cual desató que usuarios de las redes sociales se disculparan con la colombiana.

Al final de su presentación, abordada por los medios de comunicación, La Diosa de la Cumbia dijo a pregunta expresa que no será ella quien eduque a las personas.

"Bueno, uno más. Qué se hace. Son cosas materiales. Yo la verdad siento que no voy a ser yo quien eduque a la gente, pero sí me gustaría decirles a los que se llevaron la computadora que no pueden abrirla porque tienen cosas de trabajo. O sea, no les va a servir de nada, pero bueno", reitero.

Ante las disculpas que usuarios de las redes sociales le ofrecieron "por este mal recibimiento", Margarita expuso:

"Yo sé. No lo dije por eso. Yo lo dije para que entendieran por qué estaban pasando las cosas. Me vi obligada; la verdad no quería decirlo, pero no era con la intención de que se sintieran mal (los morelianos). Perdónenme por favor. No se sientan mal. Esto pasa aquí y en muchas partes. No es exclusivo de aquí (de Morelia)".

Aún así, la cantante colombiana enfatizó que en Michoacán también pasan cosas buenas, como la comida que es deliciosa, "pero aparte el cariño que dan cuando uno camina".

"Yo me voy más que satisfecha, muy contenta, llena de amor, llena de apoyo, con ganas de volver otra vez; me voy con ganas de que no llueva, de que no se dañe el equipo, que no nos roben nada y hagamos un espectáculo como ustedes se lo merecen", recalcó.

Al final sostuvo que los morelianos no tienen de que disculparse ante el robo que sufrió: "Por favor díganle al público que no tiene por qué disculparse", insistió La Diosa de la Cumbia.





